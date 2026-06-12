Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Illegale Abfallverbringung gestoppt

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Wangen im Allgäu (ots)

Am vergangenen Montag, den 8. Juni, wurde im Rahmen einer gemeinsamen Sonderkontrollaktion des Zolls, der Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH sowie der Regierung von Schwaben die illegale Verbringung gefährlichen Abfalls aufgedeckt und gestoppt.

Die Zollbeamten kontrollierten auf der BAB 96, Höhe Wangen im Allgäu, einen aus Österreich kommenden Lastkraftwagen. Bei der Überprüfung der Ladung stellten sie fest, dass mehr als 26.500 Kilogramm Schlamm aus einer Abwasserbehandlungsanlage transportiert wurden.

Da der Fahrer keine erforderliche Notifizierung der zuständigen Abfallbehörden vorlegen konnte, besteht der Verdacht einer illegalen grenzüberschreitenden Abfallverbringung. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Ladung wurde sichergestellt

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