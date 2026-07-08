Hauptzollamt Singen

HZA-SI: Chinesischen Staatsbürgerinnen illegal in Massagestudios beschäftigt

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Singen (ots)

Finanzkontrolle Schwarzarbeit durchsucht im Auftrag der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen Massagestudios im Raum Singen und im Landkreis Waldshut

Singen/Waldshut: Für vier chinesische Frauen endete der Arbeitstag frühzeitig nach einer Durchsuchungsmaßnahmen zweier Massagestudios im Raum Singen und im Landkreis Waldshut am 02. Juli 2026 durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamt Singen. Drei Arbeiterinnen hielten sich illegal in Deutschland auf, eine weitere Frau befinden sich in einem laufenden Asylverfahren und darf derzeit nicht arbeiten.

Einem anonymen Hinweis folgend, hatten die Zöllnerinnen und Zöllner die Ermittlungen wegen des Vorwurfs des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt, illegalem Aufenthalt und illegaler Arbeitsaufnahme, sowie Einschleusung von Ausländern aufgenommen, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen in Durchsuchungsbeschlüssen des Amtsgerichts Waldshut-Tiengen mündeten. Außerdem besteht in beiden Studios der Verdacht der illegalen Prostitution.

Insgesamt 36 Einsatzkräfte der FKS - Standorte Gottmadingen, Waldshut und Singen sowie fünf Einsatzkräfte der Polizeipräsidien Konstanz und Freiburg, sowie der Bundespolizeiinspektion Konstanz waren im Einsatz. Neben den Massagestudios wurde auch die Wohnung des Betreibers im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald durchsucht. Die Ermittlungen wegen des Vorwurfs des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt, illegalem Aufenthalt und illegaler Arbeitsaufnahme, sowie Einschleusung von Ausländern mit dem Zwecke der Arbeitsaufnahme dauern noch an, weitere Angaben können daher nicht gemacht werden.

Zusatzinformation:

Bundesweit sind die Hauptzollämter für die Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung zuständig. Sie sind auch Ansprechpartner falls Sie Hinweise auf Schwarzarbeit oder Illegaler Beschäftigung mitteilen wollen oder wenn Sie Anfragen zu konkreten Vorgängen haben. Für allgemeine Fragen oder Anliegen steht Ihnen auch die Zentrale Auskunft der Generalzolldirektion in Dresden zur Verfügung.

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