Hauptzollamt Singen

HZA-SI: 117 Kilogramm Marihuana beim Zollamt Bietingen sichergestellt

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Singen (ots)

Bietingen: Einen Versandschein zur Durchfuhr von Waren aus der Schweiz nach Tschechien legte ein belgischer Fahrer Mitte Juni 2026 beim Zollamt Bietingen zur Abfertigung vor. Als Warenbezeichnung waren "Dried Hemp Flowers" angemeldet. Da "Hemp" übersetzt "Hanf" bedeutet, führten die Zöllner eine Beschau des niederländischen Sprinters durch und stellten 17 Pakete mit insgesamt 115 vakuumierten Plastikbeutel Marihuana fest, in Summe rund 117 Kilogramm. Die Drogen waren aus den USA über den Flughafen Zürich in die Schweiz transportiert worden und final für einen Empfänger in Tschechien bestimmt.

Einen Nachweis, dass eine Erlaubnis für die Durchfuhr des Cannabis vorlag, konnte der Fahrer nicht erbringen. Grundsätzlich ist die Ein-, Aus- und Durchfuhr von Cannabis nach bzw. durch Deutschland verboten, das Gesetz zum Umgang mit Konsumcannabis sieht nur wenige Ausnahmen vor, so zum Beispiel für nachweislich medizinische Zwecke. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet, das Marihuana wurde sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen führt die Staatsanwaltschaft Konstanz.

Erst Ende April 2026 entdeckte eine Zollstreife des Hauptzollamts Singen in der Nähe von Blumberg bei einer Stichprobenkontrolle 50 Kilogramm Marihuana in einem in Frankfurt am Main zugelassenen PKW. In acht Müllsäcken mit insgesamt 47 Beuteln befanden sich die Drogen im Kofferraum, in der Reserveradmulde und dem Fußraum vor den Rücksitzen.

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