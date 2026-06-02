Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Mutmaßlicher Drogenfund im Fahrzeug

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Lörrach (ots)

31 Kilogramm verdächtige Pflanzenteile festgestellt

Bei einer am 20. April durch Beamte des Hauptzollamts Lörrach am Grenzübergang Lörrach-Stetten durchgeführten zollrechtlichen Einreisekontrolle eines Fahrzeugs mit Lörracher Kennzeichen nahmen die Zöllner schon beim Befragen des 39-jährigen Fahrers einen starken Geruch nach Marihuana wahr. Bei der anschließenden Durchsuchung des Pkw fanden die Kontrollbeamten vier große Kunststofftaschen, welche insgesamt 31 Beutel mit jeweils rund einem Kilogramm getrockneter Pflanzenteile, mutmaßlich Marihuana, enthielten. Mit den Feststellungen konfrontiert, meinte der Mann, er habe nicht gewusst, was sich in den Taschen befände. Er sei von einem Bekannten gebeten worden, diese in der Schweiz abzuholen und an einen Freund in Freiburg zu befördern. Der Mann wurde wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen betäubungsmittelrechtliche Bestimmungen vorläufig festgenommen, der Fall dem Zollfahndungsamt Stuttgart für weitere Ermittlungen übergeben und von dort der zuständigen Staatsanwaltschaft in Lörrach vorgelegt. Der gegen den Beschuldigten zunächst vom zuständigen Amtsrichter erlassene Haftbefehl wurde unter Auflagen außer Vollzug gesetzt.

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