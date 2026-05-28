Hauptzollamt Landshut

HZA-LA: Landshuter Zoll deckt illegale Beschäftigung in Baubranche auf/ Sozialkassen um über 70.000 Euro geschädigt - Haftstrafe auf Bewährung

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Landshut (ots)

Wegen des Einschleusens von Ausländern, des unerlaubten Aufenthalts ohne Aufenthaltstitel, des Vorenthaltens und Veruntreuen von Arbeitsentgelt sowie der Urkundenfälschung durch Nutzung gefälschter Ausweisdokumente hat das Amtsgericht München einen 29-jährigen Mann zu einer mittlerweile rechtskräftigen Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und fünf Monaten verurteilt.

Die Vollstreckung der Freiheitsstrafe wurde zur Bewährung ausgesetzt.

Dem Strafverfahren vor dem Amtsgericht München gingen in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft München I umfangreiche Ermittlungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Landshut voraus.

Der aus der Republik Moldau stammende Angeklagte war als Einzelunternehmer im Baugewerbe tätig und beschäftigte dabei mehrere Arbeitnehmer aus Drittstatten. Diese waren bundesweit auf Baustellen für ihn im Einsatz, verfügten jedoch über keinen gültigen Aufenthaltstitel und hielten sich somit unerlaubt in Deutschland auf.

Auch der Verurteilte selbst befand sich nicht legal in Deutschland und verschleierte seine Identität durch die Verwendung gefälschter EU-Ausweisdokumente.

Im Mai 2025 stellten die Zöllner im Zuge einer Durchsuchungsmaßnahme an dem Wohnsitz des 29-Jährigen fest, dass er versucht hatte, sich eine weitere falsche Identität zu beschaffen.

Aufgrund von Flucht- und Verdunkelungsgefahr wurde gegen den Mann aus dem Landkreis München Haftbefehl erlassen. Er befand sich bis zur Gerichtsverhandlung in Untersuchungshaft.

Aufgrund der Ermittlungen des Hauptzollamts Landshut konnte dem Verurteilten nachgewiesen werden, dass er im Zeitraum von August 2021 bis Februar 2025 mehrere Arbeitnehmer beschäftigte, ohne diese ordnungsgemäß zur Sozialversicherung zu melden und die Sozialversicherungsbeiträge abzuführen.

Der festgestellte Gesamtschaden durch nicht abgeführte Sozialversicherungsbeiträge beläuft sich auf über 70.000 Euro.

Ausblick

Um Interessierten einen umfassenden Einblick in die vielseitigen Aufgabenbereiche des Zolls zu ermöglichen, veranstaltet das Hauptzollamt Landshut am 12. September 2026 in Altdorf einen Zollinfotag - Karriere mit Tag der offenen Tür - "Wir sind der Zoll". Besucherinnen und Besucher haben dabei die Gelegenheit, die vielfältigen Tätigkeiten sowie die unterschiedlichen Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten beim Zoll kennenzulernen.

Anmeldung per E-Mail unter zollinfotag.hza-landshut@zoll.bund.de möglich!

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