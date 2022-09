Hauptzollamt Karlsruhe

HZA-KA: Aktion gegen Schwarzarbeit/ Zoll kontrolliert Taxi- und Mietwagenbranche

Karlsruhe (ots)

Insgesamt 78 Zöllnerinnen und Zöllner befragten 162 Personen im Rahmen einer bundesweiten Prüfung der Taxi- und Mietwagenbranche.

Hierbei wurden unter anderem 13 Fälle von Mindestlohnverstößen festgestellt. Der gesetzliche Mindestlohn von 10,45 Euro pro Stunde wurde hier unterschritten. Außerdem wurde in zwölf Fällen ein Leistungsmissbrauch festgestellt. "Das bedeutet, dass jemand zum Beispiel Arbeitslosengeld bezieht und dem Arbeitsamt nicht meldet, dass er/sie zusätzlich arbeiten geht." so die Sprecherin des Hauptzollamts Karlsruhe, Anne Deubel.

Zusatzinformationen:

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Zollverwaltung führt ganzjährig regelmäßig sowohl bundesweite als auch regionale Schwerpunktprüfungen mit einem erhöhten Personaleinsatz durch, um den besonderen präventiven Charakter einer hohen Anzahl an Prüfungen in bestimmten Branchen zu erhalten, der bei der Bekämpfung der Schwarzarbeit ein wichtiges Instrument insbesondere zur Senkung gesellschaftlicher Akzeptanz von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung darstellt. Mit ihren kontinuierlichen Prüfungen sorgt die FKS des Zolls dafür, dass es nicht zu höheren Ausfällen von Sozialversicherungs- und Steuerbeiträgen, einer stärkeren Wettbewerbsverzerrung zu Ungunsten der Unternehmen, die sich an die gesetzlichen Vorgaben halten, oder auch einer mangelhaften Absicherung bei Krankheit, Arbeitslosigkeit oder für das Alter der Arbeitnehmer*innen kommt.

