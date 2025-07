Hauptzollamt Frankfurt am Main

HZA-F: Frankfurter Flughafenzoll nimmt Drogenkurier mit 760 Gramm Kokain im Magen fest- zahlreiche Cannabisaufgriffe und weiter erfolgreiche Drogenschmuggelbekämpfung im ersten Halbjahr 2025

Frankfurt am Main (ots)

Am 11. Mai kontrollierten zivile Kräfte des Zolls Reisende sowie deren Handgepäck im Transitbereich des Frankfurter Flughafens. Bei einem Reisenden aus Sao Paulo / Brasilien wurde, nachdem sich einige Verdachtsmomente auf den Besitz von Rauschgift ergaben, ein Drogenwischtest auf Kokain an den Händen des Brasilianers durchgeführt. Dieser Test reagierte positiv. Die anschließende Kontrolle des Reisekoffers ergab jedoch keinen Drogenfund. Ein daraufhin durchgeführter Urintest bestätigte wiederum den Kontakt des 24-jährigen Mannes mit Kokain. Die Zollbeamten brachten den Mann zu einer medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus. Hier wurden 60 Drogenbehältnisse mit einer Gesamtmenge von 760 Gramm Kokain in seinem Magen-Darm-Trakt festgestellt, und der Mann daraufhin vorläufig festgenommen. Das Zollfahndungsamt Frankfurt am Main führt hier die weiteren Ermittlungen.

Der Zoll am Frankfurter Flughafen machte hinsichtlich aller Drogenarten bereits im ersten Halbjahr 2025 zahlreiche Feststellungen. In insgesamt 3.524 Fällen im Fracht-, Post- und Reiseverkehr wurden bereits 436 Kilogramm Kokain, 5.080 Kilogramm Haschisch und Marihuana, 3.153 Kilogramm Khat, fast 500 Kilogramm betäubungsmittelhaltige Tabletten (z.B. Ecstasy, Amphetamine, Opioide) sowie 197 Kilogramm Stoffe nach dem NpSG (Neue psychoaktive Substanzen, z.B. Ketamin) durch den Zoll am Flughafen aus dem Verkehr gezogen.

Christine Straß, Pressesprecherin beim Hauptzollamt Frankfurt am Main: "Es gibt immer mehrere Aspekte, warum Aufgriffsmengen schwanken können. Denkbar sind auch z.B. besondere Erntezeiten in den Herkunftsländern, veränderte Schmuggelrouten oder auch sogenannte Testlieferungen und angepasste Kontrollstrategien, besonders an Flughäfen." Im ersten Halbjahr wurden bereits 60 Reisende wegen des Verdachtes des Rauschgiftschmuggels vorläufig festgenommen. So wurden zum Beispiel im Reiseverkehr fast 2.300 Kilogramm Cannabisprodukte allein in den Koffern der Reisenden vom Zoll entdeckt, oft waren diese auch gut versteckt. Bei der Kontrolle des Gepäcks eines bulgarischen Staatsangehörigen am Abfluggate fand eine Zivilstreife des Zolls insgesamt 110 Gramm Cannabisharz, 3.300 Gramm Cannabiskraut sowie 12 Gramm Kokain in zwei großen Cornflakespackungen. Die Ermittlungen in vielen dieser Fälle führt das Hauptzollamt Frankfurt am Main in eigener Zuständigkeit.

