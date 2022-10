Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Zoll findet Crystal statt Spielzeug in Überraschungsei

Erfurt (ots)

Bei der Kontrolle eines 46-jährigen Zugreisenden beschlagnahmten Zöllner*innen der Kontrolleinheit Verkehrswege Annaberg-Buchholz am 6. Oktober 2022 in Johanngeorgenstadt insgesamt 10 Gramm Crystal.

Der Mann aus Aue-Bad Schlema reiste gegen 17 Uhr nach nur kurzem Aufenthalt aus der Tschechischen Republik in das Bundesgebiet ein. Auf Nachfrage der Beamt*innen gab der Mann zunächst an, neben einer Stange Zigaretten, Kekse und Nagelfeilen erworben zu haben und verneinte den Erwerb von Betäubungsmitteln. Er räumte jedoch ein, in der Tschechischen Republik Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Da der Mann bereits in der Vergangenheit als Betäubungsmittelkonsument auffällig war, wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt, der positiv ausfiel.

Aufgrund des Verdachts, dass der Mann Betäubungsmittel im Körper mit sich führte, wurde eine körperliche Untersuchung in einem nahegelegenen Klinikum angeordnet. Bei der Röntgenaufnahme des Unterleibs und der rektalen Untersuchung konnten die Ärzte einen Gegenstand im Anus des Mannes feststellen. Nach dem Ausscheiden überraschte dieser Gegenstand alle Beteiligten, da es sich um ein Überraschungsei handelte, in dem sich 10 Gramm Crystal befanden.

Die zuständige Staatsanwaltschaft Chemnitz ordnete die Freilassung des Mannes nach Abschluss der Maßnahmen an. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz führt das Zollfahndungsamt Dresden.

Original-Content von: Hauptzollamt Erfurt, übermittelt durch news aktuell