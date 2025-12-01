Hauptzollamt Duisburg

HZA-DU: Das Hauptzollamt Duisburg informiert: Zollamt Emmerich schließt am 05.12.2025 um 11 Uhr

Emmerich, Kreis Kleve, Kreis Wesel (ots)

Am Freitag, den 05.12.2025, schließt das Zollamt Emmerich bereits um 11 Uhr.

Dringende Einfuhr- und Ausfuhrabfertigungen können beim Zollamt Straelen-Autobahn, Niederdorfer Str. 86, 47638 Straelen, zwischen 06:00 und 22:00 Uhr oder beim Zollamt Ruhrort, Ruhrorter Str. 158, 47119 Duisburg, zwischen 07:30 und 16:15 Uhr vorgenommen werden.

Zahlungen in Kfz-Steuer Angelegenheiten können bei der Vollstreckungs- und Zahlstelle, Parkring 6, 46446 Emmerich am Rhein, getätigt werden. Postabfertigungen können an diesem Tag nicht bearbeitet werden.

Ab Montag, den 08.12.2025, ist das Zollamt Emmerich wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten zu erreichen.

