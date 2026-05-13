Hauptzollamt Osnabrück

HZA-OS: Gemeinsam erfolgreich - Das Hauptzollamt Osnabrück unterstützt die Polizeidirektion Oldenburg während des Kontrolltags der Regionalen Kontrollgruppe "Kriminalitätsbekämpfung"

Osnabrück (ots)

Am Donnerstag, 07.05.2026, machten sich Einsatzkräfte der Hauptzollämter Oldenburg und Osnabrück auf den Weg, um die Regionale Kontrollgruppe der Polizeidirektion Oldenburg in den Nachmittags- und Abendstunden bei Schwerpunktkontrollen zur Kriminalitätsbekämpfung auf der BAB1 und den Bundesstraßen in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta zu unterstützen. Durch die rund 20 Einsatzkräfte von Polizei und Zoll wurden insgesamt 110 Fahrzeuge und 186 Personen kontrolliert. Ins-gesamt wurden bei den Kontrollen acht Straf- und elf Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Gegen zwei Fahrzeugführer wurden Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Vier Fahrzeuge waren ohne erforderlichen Versicherungsschutz unterwegs.

Bei einem Fahrzeug stellte sich bei der Kontrolle heraus, dass keine Kraftfahrzeugsteuer entrichtet wurde. Bei seinen Kontrollen konnte der Zoll insgesamt mehr als 1100 Euro Steuerschulden zu Gunsten der Staatskasse einziehen.

Bei einer gemeinsamen Kontrolle auf der BAB1 leiteten die Einsatzkräfte gegen einen alkoholisierten und unter THC-Einfluss stehenden 40-Jährigen aus Schneverdingen, der sein Fahrzeug ohne Fahrerlaubnis führte und einen gefälschten Führerschein vorzeigte, entsprechende Strafverfahren ein; dem 40-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der gefälschte Führerschein beschlagnahmt.

Bei zwei weiteren Fahrzeugführern wurden Beeinflussungen durch THC und durch Kokain festgestellt. Auch diesen beiden Fahrzeugführern wurden Blutproben entnommen und gegen sie entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

"Die Polizei bei ihren Aufgaben zu unterstützen ist für den Zoll nicht nur eine Selbstverständlichkeit, es ist auch ein Beitrag um Sicherheit für Staat und Bürger herzustellen und zu gewährleisten", so der Leiter des Hauptzollamts Osnabrück Dr. Thomas Möller.

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