Hauptzollamt Kiel

HZA-KI: Zoll überprüft Nagelstudio in der Kieler Innenstadt - fünf Verdachtsfälle unerlaubter Beschäftigung festgestellt

Bild-Infos

Download

Kiel (ots)

Zöllnerinnen und Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Kiel haben am 18. Dezember 2025 ein Nagelstudio in der Kieler Innenstadt überprüft. Dabei trafen die Einsatzkräfte neun Arbeitnehmende mit vietnamesischer Staatsangehörigkeit im Arbeitsbereich des Studios an.

"Fünf der neun Arbeitnehmenden konnten weder einen gültigen Aufenthaltstitel noch eine Erlaubnis zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit in Deutschland vorlegen. Gegen sie wurden daher noch vor Ort Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Aufenthalts und der unerlaubten Beschäftigung eingeleitet", so Gabriele Oder, Sprecherin des Hauptzollamts Kiel.

Darüber hinaus richten sich die Ermittlungen gegen den Betreiber des Nagelstudios. Ihm wird vorgeworfen, die betroffenen Personen beschäftigt und damit deren mutmaßlich unerlaubten Aufenthalt unterstützt zu haben.

Die Personalien der Betroffenen wurden festgestellt und die zuständigen Ausländerbehörden informiert, die über weitere aufenthaltsrechtliche Maßnahmen entscheiden.

Eine Überprüfung bei der Deutschen Rentenversicherung ergab, dass die fünf betroffenen Personen nicht zur Sozialversicherung angemeldet waren. Ob der gesetzliche Mindestlohn eingehalten wurde, konnte im Rahmen der Kontrolle vor Ort nicht abschließend geklärt werden und ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Hauptzollamt Kiel, übermittelt durch news aktuell