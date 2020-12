Hauptzollamt Bielefeld

HZA-BI: Weihnachtsbäume illegal verladen

BielefeldBielefeld (ots)

Am Freitag letzter Woche führte die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Bielefeld eine Personenerfassung auf dem Betriebsgelände einer Baumschule mit angeschlossenem Handelsbetrieb für Weihnachtsbäume in Bestwig durch. Im Rahmen der Maßnahme wurden 19 ukrainische und 2 weißrussische Staatsangehörige bei Verpackungs- und Verladearbeiten angetroffen. Sie konnten keinerlei Visa/ Aufenthaltserlaubnisse, welche zu einer legalen Beschäftigung in Deutschland berechtigt hätten, vorlegen. Aufgrund der Feststellungen wurde gegen den Arbeitgeber ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der illegalen Beschäftigung eingeleitet. Gegen die Arbeitnehmer wurden Ermittlungsverfahren wegen illegalen Aufenthalts eingeleitet. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung durch die Kreispolizeibehörde Meschede wurden die illegal eingereisten Personen durch die Ausländerbehörde des Hochsauerlandkreises ausgewiesen. Um die mutmaßlich eingesparten Sozialversicherungsbeiträge zu sichern, wurde eine Gesamtsicherheitsleitung von 10.500 EUR durch die Zollbeamten erhoben. Die weiteren Ermittlungen führen das Hauptzollamt Bielefeld und die Ausländerbehörde des Hochsauerlandkreises im Auftrag der Staatsanwaltschaft Arnsberg.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Bielefeld

Pressesprecher

Lars Dey

Telefon: 0521/3047-1080

E-Mail: presse.hza-bielefeld@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Bielefeld, übermittelt durch news aktuell