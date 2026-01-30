Hauptzollamt Berlin

HZA-B: Zoll verhindert illegalen Handel mit 40.000 Stück unversteuerten Zigaretten

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Berlin (ots)

Die Kontrolleinheit des Hauptzollamtes Berlin hat bei einer Kontrollfahrt im Bezirk Marzahn-Hellersdorf 40.000 Stück unversteuerte Zigaretten sichergestellt. Die Zöllner und Zöllnerinnen beobachteten, wie zwei Personen typischerweise für den Transport illegaler Zigaretten genutzte Kartons zwischen einem PKW und dem Hauseingang austauschten. Bei der anschließenden Kontrolle versuchte eine der Personen zu fliehen. Durch das geschulte Eingreifen der Zöllner und Zöllnerin konnte der Fluchtversuch sofort unterbunden werden. Aufgrund der bestehenden Fluchtgefahr wurden beide Personen mit Handschellen gesichert und zum Einsatzfahrzeug gebracht. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle des Fahrzeugs sowie des Hauseingangs konnten insgesamt 40.000 Stück unversteuerter Zigaretten verschiedener Marken sichergestellt werden. Die weitere Bearbeitung des Falls erfolgt durch das Zollfahndungsamt Berlin Brandenburg.

Original-Content von: Hauptzollamt Berlin, übermittelt durch news aktuell