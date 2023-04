Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Serienbrandstifter dingfest gemacht

19-Jähriger soll mehrere Brände gelegt haben

Saarbrücken (ots)

Mit einem Haftbefehl des Amtsgerichts Saarbrücken im Gepäck erschienen Brandermittler des Landespolizeipräsidiums gestern Morgen (26.04.2023) an einer Adresse in der Eifel. Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken ermittelt gegen den Mann aus dem Kreis Neunkirchen in zwei Fällen wegen versuchten Mordes, weil er im März und April dieses Jahres zwei Brände in Sankt Ingbert gelegt und damit die Bewohner der betroffenen Wohnhäuser in Lebensgefahr gebracht haben soll.

Bereits am 19.03.2023 brannte gegen 01:10 Uhr eine unmittelbar an einem Einfamilienhaus in Sankt Ingbert gelegene haushohe Thuja-Hecke. Zeugen, die auf den Brand aufmerksam wurden, weckten die im Haus schlafende dreiköpfige Familie. Zusammen mit Nachbarn gelang es den Hausbewohnern und der hinzugezogenen Feuerwehr das Feuer vollständig abzulöschen und so ein weiteres Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude zu verhindern. Der Sachschaden blieb dadurch überschaubar, verletzt wurde niemand. Schnell war klar, dass jemand die Hecke vorsätzlich in Brand gesetzt hat.

Bei einem weiteren Brand, der sich am 09.04.2023 kurz nach 01:00 Uhr ebenfalls in Sankt Ingbert ereignete, stand nach der Brandursachenforschung das Ergebnis "Brandstiftung" ebenfalls schnell fest. Bei diesem Feuer musste die 97-jährige Hausbewohnerin durch die eintreffende Polizei geweckt und aus dem Haus gebracht werden. Hier griffen die Flammen einer brennenden Hecke auf die Außenfassade des Einfamilienhauses über. Das Feuer konnte schließlich von der Freiwilligen Feuerwehr St. Ingbert gelöscht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden.

Aufgrund einer vergleichbaren Vorgehensweise und der räumlichen Nähe der Objekte gingen die Brandexperten von einem Zusammenhang der beiden Vorfälle aus. Die Ermittlungen führten schließlich zu einem wegen Brandstiftungsdelikten bekannten Mann aus dem Kreis Neunkirchen.

Bei der gestern versuchten Vollstreckung des Haftbefehles an der Wohnanschrift in Neunkirchen stellte sich heraus, dass sich der Mann zurzeit im Bereich von Mayen aufhält. Dort konnte er letztlich gemeinsam mit Kräften der Polizei Rheinland-Pfalz festgenommen werden. Nach seiner Vorführung wurde er in die JVA Ottweiler gebracht.

Der 19-Jährige war im Jahr 2020 bereits wegen Brandstiftungsdelikten rechtskräftig verurteilt worden. Ob der Festgenommene noch für weitere Brände in Merchweiler, Sankt Ingbert und Illingen in Frage kommt, wird derzeit noch geprüft. Die Ermittlungen dauern an.

