Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einstellungsberatung der Polizei Nordhessen bei der Karrieremesse "Perspektive" am 25. Mai in Baunatal

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel): Die Einstellungsberatung des Polizeipräsidiums Nordhessen wird am Mittwoch, 25. Mai 2022, zu Gast bei der Ausbildungs- und Karrieremesse "Perspektive" in der Stadthalle Baunatal sein. In der Zeit von 9:00 bis 14:00 Uhr werden Einstellungsberaterin Yvonne Winter und Einstellungsberater Marc Leimbach dort Interessierte über die Möglichkeiten und Voraussetzungen eines Einstiegs bei der hessischen Polizei, das Duale Studium sowie Karrierechancen informieren und für Fragen bereitstehen. Beide freuen sich auf möglichst viele Interessenten. Sie sind an Stand Nr. 4 zu finden.

