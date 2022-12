Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach Angriff auf 25-jährigen Polizeikommissar in Saarbrücken

Schneller Ermittlungserfolg der Polizei

Saarbrücken (ots)

Am 29.12.2022 (Donnerstag), gegen 00:40 Uhr, verletzte ein Mann in einer Gaststätte in der Richard-Wagner-Straße einen Polizeibeamten, der eine Schlägerei schlichten wollte, schwer (s. Pressemitteilung vom 30.12.2022, 15:06 Uhr). Der bis dato unbekannte Täter konnte aufgrund eines schnellen Ermittlungserfolges identifiziert werden. Bei dem Angreifer handelt es sich um einen 36 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Neunkirchen.

In der Tatnacht kontrollierten in den Einsatz eingebundene Polizeibeamte der PI Saarbrücken-Stadt ein Pärchen, das sich in unmittelbarer Nähe der Gaststätte aufhielt. Hierbei stellten die Einsatzkräfte auch die Personalien der Frau und des Mannes fest.

Im Verlauf der Ermittlung sichtete die Polizei Videoaufzeichnungen aus der Gaststätte in der Richard-Wagner-Straße in Saarbrücken. Dabei konnte der am Tatort kontrollierte Mann als die Person verifiziert werden, die den Polizeikommissar angegriffen hat. Der 36-Jährige ist polizeilich bereits wegen Gewaltdelikten in Erscheinung getreten.

Der Mann aus Merchweiler gab gegenüber der Polizei zwar an, dass er sich in der Tatnacht in Saarbrücken aufgehalten habe. Weitere Angaben machte er jedoch nicht.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell