Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB 620 in Saarbrücken

Saarbrücken (ots)

Am 28.12.2022 kam es gegen 22:00 Uhr auf der A 620 in Saarbrücken, Richtungsfahrbahn Saarlouis, zwischen den Anschlussstellen Bismarckbrücke und Wilhelm-Heinrich-Brücke zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Hier wurde eine männliche Person von einem PKW auf der Fahrbahn erfasst und hierbei so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Die Beifahrerin in dem beteiligten Fahrzeug musste wegen eines Schocks auch in ein Krankenhaus eingeliefert werden, der Fahrer blieb unverletzt. Die Autobahn musste in beide Fahrtrichtung gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch die Polizei umgeleitet. Die Sperrung der Richtungsfahrbahn Mannheim wurde gegen 00:30 Uhr aufgehoben, die Richtungsfahrbahn Saarlouis wurde gegen 02.00 Uhr wieder frei gegeben. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an. Ein Gutachter wurde zur Mitarbeit hinzugezogen.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell