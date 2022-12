Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Öffentlichkeitsfahndung nach Raub auf Tankstelle in Rilchingen-Hanweiler

Wer kennt diesen Mann?

Saarbrücken (ots)

Am Sonntag, dem 27. November 2022, überfiel ein maskierter und bewaffneter Mann die Shell-Tankstelle in 66271 Rilchingen-Hanweiler (Medien-Info vom 28. November 2022 - Nach Raub auf Tankstelle in Rilchingen-Hanweiler). Mit den Aufnahmen einer Überwachungskamera fahndet die saarländische Polizei nach dem Mann.

Der Unbekannte flüchtete nach der Tat mit einem silberfarbenen Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibung:

- 1,80 m groß - französisch und deutsch sprechend - rot-weiße Schirmmütze - große schwarze Umhängetasche der Marke Nike

Die Ermittler des Dezernats für Eigentumskriminalität suchen nach Zeugen, die Angaben zur Person oder zum Fahrzeug machen können. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0681/962-2133.

Hinweise können auch über die Online-Wache des Landespolizeipräsidiums unter www.onlinewache.saarland.de in der Rubrik "Hinweis" übermittelt werden

