Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: 25-jähriger Polizeikommissar bei Schlägerei in Gaststätte verletzt

Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken (ots)

Am 29.12.2022 (Donnerstag), gegen 00:40 Uhr, bemerkte ein 25-jähriger Polizeibeamter, der privat in Saarbrücken unterwegs war, eine Schlägerei in einer Gaststätte in der Richard-Wagner-Straße. Als er eingreifen wollte, verletzte ihn ein bislang unbekannter Mann schwer.

In dem Lokal in der Richard-Wagner-Straße gab es eine körperliche Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Als der Polizeibeamte die Auseinandersetzung bemerkte, gab er sich als Polizeibeamter zu erkennen und versuchte die streitenden Parteien zu trennen. Dabei griff ihn ein bis dato unbekannter Mann an und verletzte den 25-Jährigen schwer im Gesicht. Der Polizeikommissar erlitt mehrere Gesichtsfrakturen, die in einem Krankenhaus operiert werden mussten.

Als ein Streifenkommando der Polizei am Tatort eintraf, war der Angreifer bereits geflüchtet. Zwei weitere Männer (18 und 19 Jahre alt), die in die Schlägerei verwickelt waren, die der 25-jährige Polizeibeamte schlichten wollte, konnten noch am Tatort festgestellt werden.

Landespolizeipräsident Rupp ist seit Jahren dafür bekannt, dass er sich vehement gegen die stetig zunehmende Gewalt gegenüber Einsatzkräften der Polizei, aber auch anderer Blaulichtorganisationen einsetzt.

Landespolizeipräsident Rupp: "Bodycam, Taser und weitere Einsatzmittel mit denen unsere Polizeibeamtinnen und -beamten ausgestattet sind, helfen zwar, können aber derartige Gewaltexzesse nur selten verhindern. Wir dürfen die in der Gesellschaft umgreifende Verrohung nicht hinnehmen. Die Strafen, die das Strafgesetzbuch für solche Taten vorsieht, müssen von justizieller Seite voll ausgeschöpft werden! Außerdem würde ich es begrüßen, wenn man in diesen Fällen das Mindeststrafmaß erhöhen sowie als Nebenstrafe einen Führerscheinentzug bzw. ein Fahrverbot miteinbeziehen würde."

Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an. Personen, die Hinweise zur Tat machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06897/9330 in Verbindung zu setzen.

