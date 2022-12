Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt von Neunkirchen

Polizei sucht Zeugen

Neunkirchen (ots)

Neunkirchen/Saarbrücken. Am 15.11.2022 (Dienstag) kam es in einem Mehrparteienanwesen in der Wilhelmstraße 13 in 66538 Neunkirchen zu einem Wohnungsbrand. Das Dezernat für Branddelikte geht derzeit von vorsätzlicher Brandstiftung aus.

Am Tattag entdeckten Anwohner und Passanten gegen 15:20 Uhr Flammen- und Rauchentwicklung im Bereich eines Fensters des zweiten Obergeschosses. Daraufhin alarmierten diese Feuerwehr und Polizei.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs hielten sich mehrerer Bewohner in dem Wohnanwesen auf. Dank der im Haus installierten Rauchwarnmelder konnten alle Personen das Gebäude unverletzt verlassen.

Die Wohnung, in welcher das Feuer ausbrach, wurde vollkommen zerstört, auch das Gebäude wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt.

Personen, die währende des Tatzeitraums verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen (Tel.: 0681/962-2133).

