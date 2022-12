POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland / Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten für die 50. KW

Saarbrücken (ots) - Saarbrücken. Eine 42 Jahre alt gewordene Frau aus Neunkirchen verstarb bereits am 04.06.2022 in Neunkirchen. Der Lebensgefährte fand die leblose Frau in der gemeinsamen Wohnung. Todesursächlich war nach kriminalpolizeilichen Ermittlungen, Obduktion und toxikologischem Gutachten eine Mischintoxikation. Sie ist das 40. Drogenopfer 2022. Ein 43-jähriger Mann aus Saarwellingen ist das 41. Drogenopfer. ...

mehr