FW Schalksmühle: Saunabrand in Winkeln

Einsatz 23.01.2021 - 05:54 Uhr Löschgruppe Winkeln Feuer 1 - Saunabrand

Die Freiwillige Feuerwehr Schalksmühle wurde heute Morgen nach Albringwerde alarmiert. Vor Ort brannte an einem Waldrand eine freistehende Sauna. Die Löschgruppe Winkeln setzte einen Angriffstrupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung ein. Da der nächste Hydrant zirka 150 Meter entfernt war, wurde zunächst das Wasser aus dem Löschfahrzeug (2000 Liter) und dem Gerätewagen-Technik (2400 Liter) zum Löschen eingesetzt - was dazu führte, dass das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte. Die Sauna wurde dennoch vollständig zerstört. Bei aufwendigen Nachlöscharbeiten löschten weitere Trupps unter Atemschutz und mit einer Feuerwehraxt ausgerüstet, die restlichen Glutnester ab. Hierzu wurde auch die Sauna mit der Seilwinde des Löschfahrzeugs auf die Seite gekippt. Anschließend setzte die Feuerwehr Netzmittel* ein, um ein Wiederaufflammen der Saunareste zu verhindern. Der Einsatz der Löschgruppe Winkeln konnte, mit Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft am Gerätehaus, gegen 8:45 Uhr beendet werden. Zusammen mit der Feuerwehr Schalksmühle war das DRK Schalksmühle, die Polizei und ein RTW im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Am Mittag wird die Brandstelle nochmals von den Einsatzkräften kontrolliert.

*Netzmittel ist ein Gemisch aus Wasser und Schaummittel, dass ohne Schaum zu erzeugen, die Oberflächenspannung des Wassers reduzieren soll, damit das Löschwasser besser in das brennende Material eindringen kann.

