Freiwillige Feuerwehr Schalksmühle

FW Schalksmühle: Spende als Zeichen der Unterstützung

SchalksmühleSchalksmühle (ots)

Gestern Vormittag konnte der Leiter der Feuerwehr, Dirk Kersenbrock, eine Spende vom Bauernlädchen am Rathausplatz entgegennehmen. Michaela und Josef Spano hatten Käsestücke zugunsten der Freiwilligen Feuerwehr verkauft und den gesammelten Betrag auf 100 Euro aufgestockt. Die Inhaber des Bauernlädchens hatten die Berichterstattung zu den Anfeindungen der Schalksmühler Feuerwehr verfolgt und möchten mit ihrer Aktion ein Zeichen der Unterstützung an die Feuerwehrmänner und - frauen richten. An dieser Stelle möchten wir uns dann auch noch einmal sehr herzlich bei allen bedanken, die diese Aktion unterstützt haben - insbesondere natürlich bei Familie Spano!

