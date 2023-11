Generalzolldirektion

GZD: Internationale Barmittelkontrolloperation "BELENOS"

Insgesamt rd. 2,9 Millionen Euro nicht beim Zoll angemeldet

Bonn (ots)

Der deutsche Zoll hat sich Ende 2022 erfolgreich an der internationalen Barmittelkontrolloperation "BELENOS" beteiligt. Während der 13-tägigen Aktion stellten die Zollbeamtinnen und -beamten in über 140 Fällen nicht angemeldetes Bargeld in Höhe von insgesamt rund 2,9 Millionen Euro fest.

Am Flughafen Berlin-Brandenburg wurden allein bei einer Reisenden über 640.000 Euro Bargeld fest- und sichergestellt. Die durchgeführte Röntgenkontrolle des ausgehenden Reisegepäcks zeigte Auffälligkeiten. Bei der anschließenden Kontrolle fanden Einsatzkräfte des Hauptzollamts Potsdam die Geldbündel versteckt unter der Kleidung.

Die vom französischen und spanischen Zoll sowie Europol koordinierte Aktion, an der sich insgesamt 25 EU-Mitgliedsstaaten beteiligten, hatte zum Ziel, die Bewegungen von begleitetem Bargeld und unbegleitetem Bargeld in Höhe von EUR 10.000 oder mehr beim Ein- oder Ausgang der EU zu kontrollieren. In Deutschland wurde die Operation vom Zollkriminalamt in Köln gelenkt.

Zusatzinformation:

Sofern sich bei den Kontrollen Anhaltspunkte auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung ergeben, können die Barmittel vom Zoll zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts sichergestellt werden. Der Zollfahndungsdienst führt dann die weiteren Ermittlungen.

Weitere Informationen zur Operation "BELENOS" finden Sie unter folgenden Links:

Europäisches Amt für Betrugsbekämpfung O.L.A.F.: https://anti-fraud.ec.europa.eu/media-corner/news/belenos-eu18-million-illicit-cash-flows-uncovered-across-europe-two-weeks-2023-11-16_en

Französischer Zoll: https://www.douane.gouv.fr/actualites/la-douane-francaise-pilote-de-loperation-belenos

