Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (224/2026) Polizei Göttingen vermeldet erneut entscheidende Fortschritte beim Thema "Fahrraddiebstahl" - Fallzahlen im ersten Halbjahr 2026 im Gegensatz zu 2024 um mehr als 3/4 gesenkt!

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Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (jk) - In den letzten Monaten hat die Polizeiinspektion Göttingen immer wieder anlassbezogen über aktuelle Ereignisse, wie der Einrichtung der Waffenverbotszone und damit einhergehenden Kontrollen, der Betäubungskriminalität rund um die Kontrollörtlichkeit "Waageplatz" und daraus resultierenden Festnahmen sowie auch den Vorfällen rund um die Großfamilien und dazugehörenden größeren Einsatzlagen berichtet. Derartige Ereignisse und Entwicklungen beeinflussen das objektive und subjektive Sicherheitsgefühl der Göttinger Bürgerinnen und Bürger aus nachvollziehbaren Gründen nachhaltig. Die Polizeiinspektion Göttingen nimmt sich diesen Schwerpunkten mit Hochdruck an.

Für eine zusätzliche Verunsicherung bis hin zu Besorgnis sorgt auch die seit längerem in Göttingen registrierte, zunehmend hohe Zahl an Fahrraddiebstählen. Trotz vielfältiger Arbeitsbelastungen ließ die Polizei in ihrem Bestreben, die Fallzahlen nachhaltig zu reduzieren und das Phänomen einzudämmen, nicht nach und trieb die initiierten Maßnahmen weiter voran. Die konsequente Hartnäckigkeit aller an diesem Prozess Beteiligten trägt jetzt weitere Früchte. So kann die Polizeiinspektion Göttingen heute erneut Fortschritte im Umgang mit diesem bislang Dauer-Schwerpunktthema vermelden.

Anzahl der Fahrraddiebstähle liegt nach dem ersten Halbjahr deutlich unter 400 Fallzahlen

Die aktuelle Entwicklung ist deutlich und mehr als erfreulich. Die Zahl der im ersten Halbjahr 2026 registrierten Taten liegt weit unter 400. Dies stellt im direkten Vergleich zu den Halbjahresfallzahlen der beiden Vorjahre (1. HJ 2024: 1.539, 1. HJ: 2025: 983) eine erhebliche Reduzierung dar.

Neben dem Absinken der Fallzahlen hat die Polizei in Göttingen auch eine klar nachlassende Dynamik beim Tatgeschehen beobachtet. So haben es die Ermittler derzeit kaum noch mit Tätergruppen oder mehreren Tätern zu tun. Überwiegend werden Einzeltäter ermittelt. Auch Garagen oder Kellerräume werden bislang deutlich seltener von Dieben aufgesucht. In den Jahren 2024 und 2025 wurden zudem regelmäßig Lagerorte von Diebesgut oder Transporter mit Diebesgut festgestellt. Auch das hat durch die vielfältigen Maßnahmen signifikant nachgelassen.

Die Polizeiinspektion Göttingen führt diese entscheidende und zugleich wichtige Entwicklung auf ihre 2025 intensivierte, konsequente und langfristig angelegte Bekämpfungsstrategie zurück. Hierzu gehören u. a. eine hohe Polizeipräsenz, intensive, engmaschige Kontrollen und infolgedessen ein spürbar erhöhter Kontrolldruck auf die überwiegend organisiert agierenden Tätergruppierungen, eine konsequente Beantragung und Umsetzung von Untersuchungshaftbefehlen sowie eine fortlaufende Auswertung von Videoaufzeichnungen, DNA-Spuren und technischen Ortungsmöglichkeiten (GPS-Tracker pp.). Wiederholte Festnahmen von Mehrfachtätern trugen nach polizeilicher Einschätzung zusätzlich zu einer nachhaltigen Störung bestehender Täterstrukturen bei. Die konsequente Sicherstellung von aufgefundenem Diebesgut erschwerte die Logistik der Täter offenbar erheblich und nachhaltig.

Maßnahmen gehen weiter

Die polizeilichen Maßnahmen im Kampf gegen den Fahrraddiebstahl werden angesichts des sichtbaren Erfolges mit hoher Motivation und Nachdruck fortgesetzt. Sie umfassen weiterhin umfangreiche Ermittlungsarbeit, darunter u. a. die Auswertung von Videomaterial, sowie regelmäßige Präsenz und intensive Kontrolltätigkeit im Bereich einschlägiger Gebäudekomplexe.

"Ich bin sehr froh darüber, dass unsere vielfältigen Maßnahmen im Themenkomplex 'Fahrraddiebstahl' auch im Zusammenspiel mit unseren Netzwerkpartnern greifen", sagt der Leiter der Polizeiinspektion Göttingen, Marco Hansmann (Foto). Er ergänzt: "Gerade im Kontext von weiteren Belastungen durch die Vielzahl unserer priorisierten polizeilichen Themenfelder ist es gelungen, durch klare Prioritätensetzung einen wichtigen Meilenstein zu Verbesserung der Sicherheitslage in Göttingen zu erreichen. Auch allen anderen relevanten Themenfeldern werden wir uns weiterhin mit hohem Engagement und der erforderlichen Konsequenz entgegenstellen," verspricht Hansmann abschließend.

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