Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (222/2026) Jugendlicher verletzt auf Bahnsteig in Göttingen aufgefunden - Polizei geht von vorheriger Attacke aus, Tatort unbekannt, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Göttingen, Bahnhof, Gleis 4

Sonntag, 26. Juli 2026, zwischen 03.00 und 07.30 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Auf dem Bahnsteig am Gleis 4 des Göttinger Hauptbahnhofes ist am Sonntagmorgen (26.07.26) gegen 07.35 Uhr ein Jugendlicher aus Eschwege (Hessen) von einer Zeugin verletzt auf einer Bank sitzend aufgefunden worden.

Der 17-Jährige hatte u. a. massive Schwellungen im Gesicht. Seine Oberbekleidung war teils blutverschmiert. Woher die Verletzungen stammen, konnte bislang nicht geklärt werden. Eine erste Befragung des Jugendlichen erbrachte aufgrund seines Gesamtzustandes bislang keine Erkenntnisse.

Der Verletzte wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Hier verschlechterte sich sein Zustand derart, dass er zur Beobachtung auf die Intensivstation verlegt werden musste. Er ist zurzeit nicht vernehmungsfähig.

Ersten Ermittlungen zufolge, sind die diagnostizierten Verletzungen vermutlich auf Schläge z. B. mit der Faust oder einem unbekannten Gegenstand zurückzuführen. Ein Sturzgeschehen wird nach derzeitigem Stand ausgeschlossen.

Der mutmaßliche Angriff muss in der Nacht bzw. den frühen Morgenstunden zwischen 03.00 und 07.30 Uhr erfolgt sein. Bereits verletzt erreichte der Jugendliche anschließend den Bahnhof aus Richtung des Heinz-Erhardt-Platzes über den Eingang an der Ostseite und begab sich auf den Bahnsteig zum Gleis 4.

Bei der Klärung des Sachverhaltes ist die Polizei auf die Mithilfe von Zeugen angewiesen.

Der verletzte 17-Jährige hat eine dunkle Hautfarbe, krauses Haar und trug zur Vorfallszeit ein weißes T-Shirt mit blauem Aufdruck auf der Brust sowie eine schwarze Hose.

Wer Sonntagnacht bzw. in den frühen Morgenstunden in der Öffentlichkeit oder an anderer Stelle in Göttingen eine körperliche Auseinandersetzung beobachtet hat oder sonst sachdienliche Hinweise in dem Fall geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

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