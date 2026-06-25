Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (194/2026) Präventionsaktion "Sicherheit erfahren" erneut mit großem Erfolg durchgeführt

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (tj) - Am 24. Juni 2026 fand die zweite Auflage der Präventionsaktion "Sicherheit erfahren" der Polizei Göttingen statt. Trotz hochsommerlicher Temperaturen ließen sich die insgesamt neun Teilnehmenden die Gelegenheit nicht entgehen, gemeinsam mit den Präventionsbeamtinnen und -beamten auf eine rund zehn Kilometer lange Fahrradtour durch das Göttinger Stadtgebiet zu gehen. Die Vorfreude war groß und die Veranstaltung stieß erneut auf eine durchweg positive Resonanz.

Die Tour wurde von der Verkehrssicherheitsberaterin Polizeioberkommissarin Tina Jüttner organisiert und durchgeführt. Unterstützt wurde sie dabei tatkräftig durch das Präventionsteam der Polizei Göttingen.

Im Mittelpunkt der Tour standen sowohl die Sicherheit im Straßenverkehr als auch kriminalpräventive Themen, die insbesondere ältere Menschen im Alltag betreffen. An mehreren Stationen wurden typische Verkehrssituationen erläutert und Verhaltensweisen für eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr besprochen. Ergänzt wurde die Tour durch praxisnahe Informationen zu aktuellen Betrugsphänomenen, die sich gezielt gegen Seniorinnen und Senioren richten. Besonderes Augenmerk lag dabei auf den Maschen "Enkeltrick", "Schockanruf" und "Falsche Polizeibeamte".

Erstmals unterstützte die Präventionspuppenbühne der Polizei Göttingen die Veranstaltung und bereicherte die Tour mit einem interaktiven Programm. Mit ihrem Lied "Helm auf" machten der "singende Polizist" Marc Elges und seine Kollegin Jasmin Roquemore gemeinsam mit der Handpuppe "Flora" auf die Bedeutung des Fahrradhelms sowie einer guten Sichtbarkeit im Straßenverkehr aufmerksam. Während der Tour erwarteten sie die Teilnehmenden außerdem in einer örtlichen Bankfiliale. Dort sorgte ein eigens auf die genannten Betrugsformen abgestimmtes Lied nicht nur für gute Stimmung, sondern vermittelte die Präventionsbotschaften auf anschauliche und einprägsame Weise.

Weitere Themen der Tour waren unter anderem das richtige Verhalten nach einem Verkehrsunfall, Unfallflucht sowie der Schutz vor Handtaschendiebstahl. Während der gesamten Veranstaltung bestand ausreichend Gelegenheit, Fragen zu stellen und mit den Polizeibeamtinnen und -beamten ins Gespräch zu kommen.

Zum Abschluss trafen sich alle Teilnehmenden auf dem Gelände der Polizeidienststelle. Bei kühlen Getränken wurden weitere Informationen zur Fahrradsicherheit sowie zum VSN-Projekt "Sichere Fahrt Schein" vermittelt.

Das große Interesse bestätigt das erfolgreiche Konzept der Präventionsaktion. Die nächste Tour "Sicherheit erfahren" für Seniorinnen und Senioren ab 60 Jahren findet am 17. September 2026 um 10.00 Uhr im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche statt.

Anmeldungen sind ab sofort per E-Mail an praevention@pi-goe.polizei.niedersachsen.de möglich.

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