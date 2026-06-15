Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (172/2026) Ermittlungen zu Schüssen auf Polizeibeamten in Göttingen - Pressehoheit wechselt zur Staatsanwaltschaft Braunschweig

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN/BRAUNSCHWEIG (jk) - Die Pressehoheit im Zusammenhang mit den Schüssen auf einen Göttinger Polizeibeamten am vergangenen Samstagabend (13.06.26, wir berichteten, siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/6293701, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/6293722 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/6294003) hat gewechselt.

Ab Dienstag (16.06.26) sind alle Anfragen zum laufenden Verfahren direkt an die Staatsanwaltschaft in Braunschweig zu richten. Dortige Ansprechpartnerin ist Frau Staatsanwältin Isabelle Ohlms, Tel.: 0531/488-1018, Mail: stbs-b-presse@justiz.niedersachsen.de.

https://staatsanwaltschaft-braunschweig.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/pressekontakte/pressekontakte-170423.html)

Übergangsweise hatte am Montag (15.06.26) die Göttinger Staatsanwaltschaft der Presse erste Auskünfte zum Stand der Ermittlungen erteilt.

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