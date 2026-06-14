Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (170/2026) Schüsse im Bereich Weender Tor - Polizeibeamter stabilisiert. Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen dauern an

Göttingen (ots)

Göttingen, Weender Landstraße / Weender Tor Samstag, 13. Juni 2026, gegen 22.10 Uhr

GÖTTINGEN (ab) - Nach den Schüssen im Bereich Weender Landstraße / Weender Tor in Göttingen haben die Ermittlungs- und Einsatzmaßnahmen der Polizei die gesamte Nacht über angedauert. Auch zur Stunde sind Einsatzkräfte weiterhin im Einsatz.

Der bei dem Einsatz schwer verletzte Polizeibeamte konnte zwischenzeitlich medizinisch stabilisiert werden. Eine akute Lebensgefahr wird nach derzeitigem Stand nicht mehr angenommen.

Im Zuge der laufenden Ermittlungen wird auch der Einsatz der Schusswaffe weiter geprüft. Nach aktueller Bewertung kann derzeit nicht mehr von einer Schreckschusswaffe ausgegangen werden.

Nach Veröffentlichung der ersten Pressemitteilung meldeten sich zwischenzeitlich mehrere Hinweisgeber bei der Polizei. Ein Zeuge teilte mit, dass er nach schussähnlichen Knallgeräuschen im Bereich des Campus eine Person wahrgenommen habe, die sich vom Unigelände in Richtung Kreuzbergring entfernt habe. Eine nähere Beschreibung der Person konnte der Zeuge zunächst nicht abgeben.

Ob und inwieweit diese Beobachtung im Zusammenhang mit dem Tatgeschehen steht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die am Samstagabend gegen 22.10 Uhr im Bereich Weender Tor, Weender Landstraße, Campus/Unigelände oder Kreuzbergring verdächtige Personen beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Schussabgabe oder zum Schützen geben können, sich umgehend bei der Polizei Göttingen zu melden. Die Beamten nehmen Hinweise unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

Es wird nachberichtet.

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