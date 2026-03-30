Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (84/2026) Erstmeldung: Vollsperrung BAB 7 in Fahrtrichtung Norden zwischen der Anschlussstelle Hedemünden und dem Autobahndreieck Drammetal

Göttingen (ots)

Autobahn 7, zwischen des AS Hedemünden und AD Drammetal in Fahrtrichtung Hannover Montag, 30. März 2026, gegen 03:50 Uhr

HEDEMÜNDEN (ab) - In den frühen Morgenstunden ist es auf der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Hannover zwischen der Anschlussstelle Hedemünden und dem Autobahndreieck Drammetal zu einem Brand eines Lkw gekommen. Die Richtungsfahrbahn Norden ist derzeit weiterhin voll gesperrt.

Wie es zu dem Brand kam, ist bislang noch unklar. Der Fahrer blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt und konnte sich selbstständig in Sicherheit bringen.

Der Verkehr wird aktuell an der Anschlussstelle Hedemünden abgeleitet. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer in Fahrtrichtung Hannover werden gebeten, den ausgeschilderten Umleitungsstrecken zu folgen und den Bereich nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren.

Infolge der Sperrung hat sich ein Rückstau gebildet. Wie lange die Vollsperrung noch andauern wird, ist derzeit nicht absehbar.

Es wird nachberichtet.

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