POL-GÖ: (616/2023) Mann mit Spielzeugpistole löst Polizeieinsatz am Göttinger Bahnhof aus - 26-Jähriger nach Zeugenhinweis ermittelt

Göttingen (ots)

Göttingen, Bahnhofsvorplatz

Dienstag, 19. Dezember 2023, gegen 14.30 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Ein Mann mit einer Pistole in der Hand hat am Dienstagnachmittag (19.12.23) gegen 14.30 Uhr am Göttinger Bahnhof einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der 26-Jährige aus Rheinland-Pfalz konnte wenig später auf einem der Bahnsteige von Polizisten aus Göttingen und der Bundespolizei ergriffen werden. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Ermittler in einer seiner Jackentaschen eine schwarze Spielzeugpistole. Der Fund wurde sichergestellt.

Ein Passant hatte zuvor beobachtet, wie der Verdächtige augenscheinlich mit einer Schusswaffe in der Hand über den Vorplatz ging und anschließend das Bahnhofsgebäude betrat. Der Zeuge verfolgte ihn und alarmierte parallel dazu die Polizei. Am Bahnsteig wurde der Rheinland-Pfälzer wenig später ergriffen und anschließend zur Klärung des Sachverhaltes zur Wache der Bundespolizei verbracht.

Der 26-Jährige ist nach den dabei gewonnenen Erkenntnissen gesundheitlich beeinträchtigt. Die Tragweite und auch die Gefährlichkeit seines Handelns waren ihm offensichtlich nicht bewusst. Er konnte im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen die Heimreise antreten. Die Plastikwaffe, die er während seines Aufenthaltes in Göttingen gekauft haben will, wurde einbehalten.

