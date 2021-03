Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Brand eines Arbeitsbootes im Hafen von Harlesiel

Wilhelmshaven / Harlesiel (ots)

Am 01.03.2021, gegen 09.00 Uhr, kam es im Hafen von Harlesiel zum Brand eines 8.50 Meter langen Arbeitsbootes. Nach ersten Ermittlungen von Beamten der Polizei Wittmund und der Wasserschutzpolizei Wilhelmshaven vor Ort, wurde der Brand durch einen technischen Defekt am Motor des Bootes ausgelöst. Die zwei Besatzungsangehörigen kamen mit dem Schrecken davon. Das Boot wurde durch den Brand komplett zerstört. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 25.000 Euro. Die Ermittlungen durch die zuständige WSPSt Wilhelmshaven dauern an. Zur Brandbekämpfung waren die Freiwilligen Feuerwehren Carolinensiel, Berdum, Wittmund und Burhafe eingesetzt.

