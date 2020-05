Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 18. Mai 2020, zwischen 13.30 Uhr und 13.40 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen roten Pkw Ford Fiesta, der auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße Im Hofe parkte. Die Geschädigte stellte nach ihrer Rückkehr aus dem Getränkemarkt mehrere Kratzer an der hinteren Stoßstange fest. Das Fahrzeug des Verursachers könnte weiß gewesen sein. Über die Schadenshöhe liegen zurzeit noch keine Angaben vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 95 00 entgegen.

Holdorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 19. Mai 2020, wurde um 12.35 Uhr ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Holdorf auf der Dammer Straße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer nicht über einen gültigen Führerschein verfügt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Gegen die Halterin wurde ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet, da der Verdacht besteht die Fahrt zugelassen zu haben.

Dinklage - Pkw ohne Versicherung gefahren

Am Montag, 18. Mai 2020, wurde um 08.15 Uhr ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Dinklage auf der Kastanienallee kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen stellten die Polizeibeamten fest, dass für den Pkw kein Versicherungsschutz vorlag. Daher wurden die Kennzeichen und der Fahrzeugschein sichergestellt. Dazu wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Visbek - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 19. Mai 2020, wurde um 15.33 Uhr auf dem Haverkamp ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Visbek kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,63 Promille. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 19. Mai 2020, wurde um 23.04 Uhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta auf der Lohner Straße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen stellte sich heraus, dass der Mann nicht über einen Führerschein verfügt, da ihm dieser bereits 2019 entzogen worden ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Dazu wurde gegen den Halter ein Strafverfahren eingeleitet, da der Verdacht besteht, dass er die Fahrt zuließ.

Visbek - Fahrlässig Brand verursacht

Am Dienstag, 19. Mai 2020, kam es in der Straße Meyerhöfen zu einem Brand auf einem Wohngrundstück. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es beim Verbrennen von Abfällen zum Übergreifen der Flammen auf einen Laubhaufen und Holzreste. Die Feuerwehr Visbek rückte mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften aus und konnte das Feuer löschen. Gegen den mutmaßlichen Verursacher wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell