Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Rumänischer Schiffsführer fährt ohne Patent

Oldenburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurde den Beamten der Wasserschutzpolizeistation Brake durch die Verkehrszentrale "Bremen-Hunte-Traffic" folgender Sachverhalt mitgeteilt: Die Besatzung eines deutschen Binnenmotorschiffes, welches die Seeschifffahrtsstraßen Hunte und Weser mit dem Ziel Brake befuhr, habe es versäumt, im Rahmen ihrer Meldepflichten ihre jeweiligen Positionen der zuständigen Verkehrszentralen bekannt zu geben. Erschwerend sei hinzugekommen, dass die Besatzung bei der Kommunikation mit den nautischen Behörden erhebliche Defizite in der deutschen bzw. englischen Sprache gehabt habe. Aufgrund dieser Hinweise suchten die Beamten das betreffende Binnenmotorschiff auf, welches bereits im Braker Hafen festgemacht hatte. Die rumänische Besatzung bestand aus einem Schiffsführer und einem Steuermann. Die Anzahl an Besatzungsmitgliedern entspricht bei einem Schiff dieser Größe den Bestimmungen. Als die Beamten allerdings das Befähigungszeugnis des Schiffsführers überprüften, fiel ihnen überraschend auf, dass dieses Patent für eine Seeschifffahrtsstraße nicht ausreichend war. Gegen den Schiffsführer wird nun ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Da dem Eigner bekannt war, dass sein Schiffsführer nicht im Besitz eines gültigen Befähigungszeugnisses war und ihn dennoch mit der Fahrt nach Brake beauftragte, wurde auch gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Solange kein befähigtes Besatzungsmitglied an Bord ist, darf das Binnenmotorschiff den Braker Hafen nicht verlassen.

