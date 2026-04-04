Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Neue Führung für die Jugendfeuerwehr - Jahreshauptversammlung Sellstedt

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Schiffdorf-Sellstedt (ots)

Am 31. Januar 2026 fand die Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Sellstedt statt, hierzu lud Ortsbrandmeister Christian Mangels alle Kameradinnen und Kameraden aus der Jugendfeuerwehr, der Einsatzabteilung, sowie der Alters- und Ehrenabteilung als auch viele weitere Gäste ein.

Neben der Eröffnung und Begrüßung folgte zunächst eine gemeinsame Stärkung beim Essen. Darauf folgte der Ortsbrandmeisterjahresbericht für das abgelaufene Jahr 2025. Mangels berichtet über ein abwechslungsreiches Jahr mit vielen Einsätzen, Aktivitäten und Übungen.

Insgesamt wurde die Ortsfeuerwehr Sellstedt zu 27 Einsätzen alarmiert, diese gliedern sich in zwölf Brandeinsätzen, 14 technische Hilfeleistungen und einem Fehlalarm. Diese Einsätze bilden gemeinsam 541 Einsatzstunden. Mit Übungsdiensten, Jugendfeuerwehrdiensten, Lehrgängen und sonstigen Veranstaltungen kommt die Ortsfeuerwehr Sellstedt auf insgesamt 5.809 Stunden für das Jahr 2025. Bei der Stundenaufzählung wurde auch gleich der beste Dienstbesucher geehrt. In diesem Fall sogar zwei, so wurden Marek Rümper und Tom Wenzel, beide mit 117 Stunden, als beste Teilnehmer geehrt.

Im Weiteren folgten die Berichte der verschiedenen Fachwarte, bevor es zu den Wahlen kam. Den Wahlen vorweg bat Mangels zunächst den amtierenden Jugendfeuerwehrwart Sebastian Keßler und seinen Stellvertreter Marvin Buscher nach vorne. Beide übten in den nun über mehrere Amtszeiten diese Funktionen aus und erhielten hierfür Präsente. Als neue Jugendfeuerwehrwartin wurde nun Zoe Mangels gewählt und wird in Zukunft durch Marek Rümper als Stellvertreter unterstützt. Für das Amt des Atemschutzwartes wurde erneut Alexander Mangels gewählt und wird weiterhin durch Jens Höpke als Stellvertreter unterstützt. Nicole Wenzel wurde erneut als Kassenwartin gewählt. Als Kassenprüfer wurde Benjamin Hülseberg gewählt.

Für die Ortsfeuerwehr Sellstedt gab es auch Übernahmen und Beförderungen. Benjamin Hülseberg konnte aus der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung übernommen werden und wurde zum Feuerwehrmann befördert. Joel Hartwich, Hendrik Holler und Leon Koehn wurden vom Feuerwehrmann zum Oberfeuerwehrmann befördert.

Neben den Beförderungen dürfen auch besondere Ehrungen nicht fehlen. Angeline Beilke wurde für 25-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr geehrt. Für 40-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr wurde Olaf Lücken ausgezeichnet. Und für ein halbes Jahrhundert - also 50 Jahre Feuerwehr - wurden Hartmut Gercken und Hans Jörg Köhn geehrt.

Es folgten noch die Terminankündigung für das Jahr 2026 und Grußworte verschiedener Gäste, bevor die Jahreshauptversammlung beendet wurde.

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