Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Carportbrand sorgt für Einsatz der Feuerwehr

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Schiffdorf (ots)

In der Nacht von Mittwoch, auf Donnerstag den 11. April 2024, wurden die Ortsfeuerwehren Schiffdorf, Bramel und Sellstedt gemeinsam um 03:29 Uhr in die Straße Auf dem Acker nach Schiffdorf alarmiert. Anrufer meldeten zuvor über den Notruf ein Feuer in einer Art Carport.

Nach Ankunft der ersten Feuerwehrkräfte konnte diese Lage bestätigt werden. Aus ungeklärter Ursache fing hier eine Art Gartenschuppen Feuer und drohte durch die Hitzeentwicklung auf benachbarte Häuser überzugreifen. Umgehend wurden die Löschmaßnahmen durch mehrere Trupps unter Atemschutz eingeleitet und das Feuer zügig gelöscht.

Abschließend wurde der Schuppen mittels Wärmebildkamera kontrolliert und noch heiße Glutnester aufgespürt und abgelöscht. Zur Brandursache oder der Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Aussagen treffen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell