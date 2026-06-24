Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Rücknahme der Fahndung nach der 90-jährigen Frau aus Wiesbaden+++

Wiesbaden (ots)

(jul) Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 90-jährigen Frau aus Wiesbaden von Mittwoch, 24.06.2026 um 01:51 Uhr wird hiermit zurückgenommen.

Die Frau konnte wohlbehalten angetroffen werden.

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