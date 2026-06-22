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Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Rücknahme der Fahndung nach dem 51-jährigen Mann aus Wiesbaden+++

Wiesbaden (ots)

(cp)Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten 51-jährigen Mann aus Wiesbaden von heute, 16:39 Uhr wird hiermit zurückgenommen. Der Mann konnte am frühen Abend wohlbehalten in Wiesbaden angetroffen werden. Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen
Polizeidirektion Wiesbaden
Kommissar vom Dienst

Telefon: (0611) 345-2042
E-Mail: KvD.Wiesbaden.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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