Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Rücknahme der Fahndung nach dem 51-jährigen Mann aus Wiesbaden+++

Wiesbaden (ots)

(cp)Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten 51-jährigen Mann aus Wiesbaden von heute, 16:39 Uhr wird hiermit zurückgenommen. Der Mann konnte am frühen Abend wohlbehalten in Wiesbaden angetroffen werden. Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.

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