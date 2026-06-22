Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen
POL-WI-KvD: +++Rücknahme der Fahndung nach dem 51-jährigen Mann aus Wiesbaden+++
Wiesbaden (ots)
(cp)Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten 51-jährigen Mann aus Wiesbaden von heute, 16:39 Uhr wird hiermit zurückgenommen. Der Mann konnte am frühen Abend wohlbehalten in Wiesbaden angetroffen werden. Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.
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