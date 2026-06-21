Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Zwei Polizeibeamte nach Widerstand verletzt+++Raub+++ +++Trickbetrüger erfolgreich+++ Gefährliche Körperverletzung +++Autokorso nach Deutschlandspiel+++Gemeinsame Kontrollen "Sicheres Wiesbaden"+++

Wiesbaden (ots)

1.Zwei Polizeibeamte nach Widerstand verletzt, Wiesbaden, Bahnhofstraße, Samstag, 20.06.2026, 22:25 Uhr

(zi) Am Samstagabend wurden eine 22-jährige Polizeibeamtin und ein 38-jähriger Polizeibeamter bei einem tätlichen Angriff verletzt. Um 22:25 Uhr befanden sich die Einsatzkräfte im Bereich des Wiesbadener Bahnhofs, als sie von einem Fahrzeugführer angesprochen und um Hilfe ersucht wurden, da dieser Streit mit seiner Beifahrerin hatte. Noch bevor sich die Beamten dem Sachverhalt näher widmen konnten, befanden sie sich bereits in einer handgreiflichen Auseinandersetzung, da die 17-jährige Beifahrerin plötzlich auf ihren Lebensgefährten einschlug.

Um den Mann vor weiteren Schlägen zu schützen und die Frau festzunehmen, sollte sie aus dem Auto geholt und festgenommen werden. Hierbei schlug und trat sie um sich und traf dabei beide Polizisten im Gesicht. Die 22-jährige Polizeibeamtin erlitt hierdurch eine Prellung ihrer Nase und der 38-jährige Polizist eine Schürfwunde an der Stirn.

Nachdem es gelungen war, die 17-jährige festzunehmen, wurde sie für weitere Maßnahmen auf ein nahegelegenes Polizeirevier verbracht. Nachdem sie sich nach einiger Zeit wieder beruhigt hatte, wurde sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen von der Dienststelle entlassen. Sie muss sich jetzt in dem gegen sie eingeleiteten Ermittlungsverfahren wegen Widerstands und tätlichem Angriff verantworten.

Beide verletzten Polizisten konnten nach ambulanter Behandlung in einem Wiesbadener Krankenhaus ihren Dienst fortsetzen.

2.Mit Pfefferspray attackiert und beraubt, Wiesbaden, Kleine Schwalbacher Straße, Freitag, 19.06.2026, 19:00 Uhr

(zi) Am Freitagabend wurde ein 14-jähriger Wiesbadener Opfer eines Raubüberfalls in der Kleinen Schwalbacher Straße.

Nach Angaben des Geschädigten war dieser gegen 19:00 Uhr gemeinsam mit seinem 18-jährigen Begleiter zu Fuß in der Kleinen Schwalbacher Straße unterwegs, als beide auf eine Gruppe von fünf bis sechs Jugendlichen trafen.

Diese besprühten die Geschädigten unvermittelt mit Pfefferspray und hielten ihnen zudem drohend einen Schlagstock vor. Im weiteren Verlauf entrissen die Täter dem 14-jährigen seinen Rucksack und flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung. Durch die Attacke wurden beide Geschädigte leicht verletzt und begaben sich selbstständig zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus, von wo aus man die Polizei verständigte.

Die drei Haupttäter werden als männlich, ca. 14 - 16 Jahre alt, ca. 170 - 175 cm groß mit südländischem Phänotyp beschrieben. Einer der Täter habe zudem schwarze Locken gehabt, sei mit einer schwarzen kurzen Hose, schwarzem T-Shirt und einer Basecap bekleidet gewesen. Ein weiterer Tatbeteiligter trug ein helles T-Shirt, eine kurze helle Hose und wies ein auffälliges Hautbild mit Akne im Gesicht auf.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der 0611/345-0 entgegen. Aufgrund der Tatörtlichkeit und der Uhrzeit ist davon auszugehen, dass mehrere Personen auf die Situation aufmerksam geworden sind.

3.Trickbetrüger erfolgreich

Wiesbaden - Kostheim, Freitag, 19.06.2026, 14:00 - 18:45 Uhr

(zi) Am Freitagnachmittag wurde ein 92-jähriger Wiesbadener Opfer eines Schockanrufs.

Die Betrüger kontaktierten den Mann mehrfach telefonisch und gaben sich als Polizeibeamte aus. Sie spiegelten dem Geschädigten vor, dass ein naher Angehöriger einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Um eine vermeintliche Haftstrafe abzuwenden, müsse nun umgehend eine Kaution gezahlt werden.

Durch den massiven psychischen Druck glaubte der Mann den Anrufern und händigte zu einem späteren Zeitpunkt einem unbekannten männlichen Abholer eine größere Menge Bargeld aus.

Erst nach der Übergabe des Geldes flog der Betrug auf und die echte Polizei wurde über den Vorfall informiert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 0611-345-0 zu melden.

Bei den "Schockanrufen" erzeugen die rhetorisch äußerst geschickt agierenden Kriminellen bedrohliche Szenarien, um an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Das Spiel mit den Emotionen dient nur einem Zweck - es soll die Opfer dazu veranlassen, ihre Skepsis zurückzustellen und den Betrügern auf den Leim zu gehen. Bei den Übergabemodalitäten sind der Phantasie der Täter keine Grenzen gesetzt. Grundsätzlich gilt: In Deutschland wird eine Behörde von Ihnen niemals eine Kautionszahlung per Telefon verlangen! Beenden Sie solche Gespräche immer sofort, legen Sie auf und wählen anschließend den Notruf 110!

4.Gefährliche Körperverletzung durch Flaschenwurf Wiesbaden - Delkenheim, Landsberger Straße, Samstag, 20.06.206, 21:35 Uhr

(zi) Am Samstagabend wurde ein 72-jähriger Wiesbadener Opfer einer gefährlichen Körperverletzung durch einen Flaschenwurf.

Um 21:35 Uhr saß der Geschädigte im eigenen Vorgarten, als er unvermittelt von einer geworfenen Flasche am Kopf getroffen wurde. Durch den Wurf erlitt der ältere Mann eine Platzwunde und musste zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden.

Durch den Geschädigten konnte zu den unbekannten Tätern lediglich angegeben werden, dass es sich um drei Jugendliche im Alter von 16 - 18 Jahre handeln solle, welche ca. 170 - 180 cm groß waren. Einer der Täter sei zudem komplett in weiß gekleidet gewesen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief erfolglos. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, sich telefonisch unter der 0611-345-0 zu melden.

5.Autokorso nach Deutschlandspiel

Wiesbaden, Schwalbacher Straße / Rheinstraße, Sonntag, 21.06.2026, 00:15 - 01:45 Uhr

(zi)In der Nacht auf Sonntag kam es nach dem Ende des WM-Fußballspiels Deutschland gegen die Elfenbeinküste gegen 00:15 Uhr in der Schwalbacher Straße zur Bildung eines Autokorsos.

Etwa 300 Fahrzeuge und ungefähr 100 Schaulustige blockierten die Schwalbacher Straße, wobei trotz ausgelassener Stimmung Pyrotechnik gezündet wurde.

Durch die eingesetzten Polizeikräfte mussten Maßnahmen zur Verkehrsregelung getroffen werden. Im Rahmen der polizeilichen Kontrollen nahmen die Beamten einen Mann fest, der einen Schlagstock einsatzbereit mit sich führte. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Gegen 01:45 Uhr löste sich der Autokorso auf und der Verkehr konnte wieder freigegeben werden.

6.Gemeinsame Kontrollen "Sicheres Wiesbaden", Samstag, 20.06.2026, 19:00 Uhr bis Sonntag, 21.06.2026, 03:00 Uhr

(zi) Auch an diesem Wochenende führte die Landespolizei zusammen mit Kräften der Hessischen Bereitschaftspolizei und der Stadtpolizei wieder gemeinsam Kontrollmaßnahmen im Rahmen der Konzeption "Sicheres Wiesbaden" durch.

Insbesondere die Reisinger Anlagen, der Luisenplatz sowie das Liliencarre bildeten diesmal einen Schwerpunkt der polizeilichen Kontrollmaßnahmen. Darüber hinaus wurden Fußstreifen in der Fußgängerzone durchgeführt. Außerdem unterstützen die Kräfte die Wiesbadener Polizeireviere bei anfallenden Aufträgen.

Insgesamt konnten im Rahmen der Maßnahmen 37 Personen angetroffen und kontrolliert werden.

Hierbei konnten durch die eingesetzten Kräfte bei einer der kontrollierten Personen ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet werden. Eine weitere Person wurde mit einem Haftbefehl gesucht und der nächstgelegenen Justizvollzugsanstalt zugeführt. Ansonsten kam es im Rahmen der Kontrollen zu keinen besonderen Vorkommnissen.

Auch in Zukunft werden die Landespolizei und die Stadt Wiesbaden weitere gemeinsame Kontrollmaßnahmen durchführen, um das Sicherheitsgefühl der Bürger zu erhöhen und für diese ansprechbar zu sein.

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