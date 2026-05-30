Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++70-jährige Frau aus Wiesbaden vermisst+++

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Wiesbaden (ots)

Wiesbaden, Kastellstraße,

Samstag, 30.05.2026, 14:30 Uhr

(jul) Seit Samstagnachmittag wird die 70-jährige Veronika Bach aus der Kastellstraße in Wiesbaden vermisst.

Sie verließ gegen 14:30 Uhr eine Pflegeeinrichtung in unbekannte Richtung und kehrte noch nicht zurück.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 70-Jährige in einer Notlage befindet und auf fremde Hilfe angewiesen ist.

Frau Bach ist ca. 160 cm groß, schlank und hat schulterlange graue Haare. Sie ist vermutlich mit einem weiß-türkisfarbenen Schlafanzug bekleidet. Sie führt keine Gehhilfe mit sich und der Gang ist unsicher.

Hinweise auf den Aufenthaltsort nimmt das 1. Polizeirevier Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140, sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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