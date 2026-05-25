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POL-WI-KvD: +++13-jähriges Mädchen aus Wiesbaden vermisst+++

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Wiesbaden (ots)

13-jähriges Mädchen aus Wiesbaden vermisst, Wiesbaden

(nm) Seit Montag, den 25.05.2026 wird die 13-jährige Eva aus Wiesbaden vermisst.

Eva wurde zuletzt am Nachmittag in der elterlichen Wohnung gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Eva ist 165 cm groß, sehr dünn, hat schulterlange braungefärbte Haare mit blonden Spitzen und grau/grün/blaue Augen, Sie ist bekleidet mit einer dunkelblauen Trainingsjacke des Kimchi-Judo Vereins Wiesbaden, einer grau/blauen Baggy-Jeans mit weißem Gürtel und weißen Nike Airforce One. Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Rufnummer 0611/345-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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