POL-WI-KvD: Straßenraub+++Körperverletzung+++Trickdieb+++Betrunken Unfall verursacht+++sechs Verletzte bei Verkehrsunfall+++

Wiesbaden (ots)

1. Straßenraub,

Wiesbaden, Otto-Wels-Straße, Freitag, 21.06.2024, 18.40 Uhr

(akl) Zwei unbekannte Jugendliche haben am Freitagabend gegen 18.40 Uhr einem 14 Jahre alten Jungen in der Otto-Wels-Straße seine goldene Halskette entrissen. Im Anschluss seien sie auf einem Motorroller ohne Kennzeichen geflüchtet. Beide sollen etwa 16 Jahre alt und 180 cm groß gewesen sein. Der Eine habe eine dickliche Statur gehabt, dunkle kurze Haare mit einem Seitenscheitel und einem Schnurrbart. Er wurde mit einem südländischen Phänotyp beschrieben und sei mit einem rot-weißen Trikot bekleidet gewesen. Der Andere sei von normaler Statur mit kurzen braunen gelockten Haaren gewesen, ebenfalls mit südländischem Phänotyp. Er habe einen schwarzen Pullover und eine schwarze zerrissene Jeans angehabt und eine schwarze Tasche von Dior mit einem grauen Emblem mitgeführt. Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Ohne Grund geschlagen,

Wiesbaden, Goldgasse, Samstag 22.06.2024, 02.35 Uhr

(akl) Zwei 19 Jahre alte Männer sind am frühen Samstagmorgen von einem Unbekannten attackiert und geschlagen worden. Sie hielten sich gegen 02.35 Uhr in der Goldgasse auf, als der unbekannte Mann dem einen 19-Jährigen zunächst mit der Faust ins Gesicht schlug. Als der zweite 19-Jährige dazwischen ging, wurde auch er attackiert. Der Aggressor wurde als 19 - 26 Jahre alt, 180 cm groß und schlank mit dunkler Hautfarbe und einer Afro-Frisur beschrieben. Er habe eine Jacke mit Camouflage-Muster angehabt und sei nach der Tat in Richtung Langgasse geflüchtet. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers unter der Rufnummer (0611) 345-2140 entgegen.

3. Trickdieb greift zu,

Wiesbaden, Kostheim, Hochheimer Straße, Freitag, 21.06.2024, 12:00 Uhr bis 12:30 Uhr

(cp)Freitagmittag wurde eine Seniorin auf einem Supermarktparkplatz in Kostheim von einem dreisten Trickdieb um ihre Geldbörse gebracht.

Die 86 Jahre alte Dame erledigte am Mittag in einem Discounter in der Hochheimer Straße ihre Einkäufe. Nach dem sie diese verstaut hatte, stieg sie zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr in ihr Auto und legte ihre Handtasche neben sich auf dem Beifahrersitz ab. Just in dem Moment, als sie zum Ausparken ansetzte, riss ein ihr unbekannter Mann die Beifahrertür auf. Wild gestikulierend forderte der Unbekannte die Dame auf, dass sie doch ihre Außenspiegel im Blick haben solle. Die Seniorin war sich zurecht keiner Schuld bewusst und forderte den Mann auf, die Tür zu schließen. Dies tat er dann auch und entfernte sich zügig in unbekannte Richtung. Erst an der Kasse eines anderen Geschäfts fiel der 86-Jährigen dann später auf, dass der Täter unbemerkt ihr Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen hatte. Der Unbekannte soll 20 bis 30 Jahre al, 170 bis 175 cm groß und auffallend schlank gewesen sein. Er habe kurzes lockiges kastanienfarbiges Haar und einen kurzgeschnittenen Bart in der gleichen Farbe. Zur Bekleidung kann nur gesagt werden, dass diese ordentlich gewesen sein soll und der Täter eine Jacke trug. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei unter 0611 3450 entgegen.

4. Betrunken in geparktes Auto gekracht, Wiesbaden, Lahnstraße / Karl-Josef-Schlitt-Straße, Samstag, 22.06.2024, 11:16 Uhr

(cp) Für einen erheblichen Schaden hat ein Autofahrer Samstagvormittag in der Lahnstraße gesorgt. Der Mann war bei dem Unfall stark alkoholisiert - und muss sich jetzt auf entsprechende Konsequenzen einstellen.

Ein 30 Jahre alte Mann aus Wiesbaden war gegen 11:15 Uhr mit seinem grauen Rover aus Richtung Dürerplatz kommend in der Lahnstraße unterwegs. In Höhe der Karl-Josef-Schlitt-Straße kam er dann plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen am Straßenrand geparkten Audi Q7. Der SUV wurde durch die Wucht des Aufpralls dann noch gegen einen Schildermast geschoben und schwer beschädigt. Der Rover ist ein Fall für die Schrottpresse. Der Gesamtschaden wird auf rund 17.000 Euro geschätzt. Die Unfallursache war bei der Unfallaufnahme schnell gefunden. Der 30-Jährige hatte offensichtlich zu tief ins Glas geschaut und war einem Vortest zufolge mit rund 1,8 Promille unterwegs. Später durfte er daher auf dem Revier neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

5. Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten, Wiesbaden, Mainz-Kastel, B455 Boelckestraße/Otto-Suhr-Ring, Samstag, 22.06.2024, 16:00 Uhr

(cho) Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten kam es am Samstagnachmittag im Kreuzungsbereich von Boelckestraße und Otto-Suhr-Ring. Der Bereich musste teilweise voll gesperrt werden.

Gegen 16:00 Uhr befuhr eine 30 Jahre alte Frau aus Hofheim den Otto-Suhr-Ring mit ihrem PKW aus Richtung Uthmannstraße kommend in Richtung Boelckestraße. Im Kreuzungsbereich wollte sie trotz Verbots durch entsprechende Verkehrszeichen nach links in die Boelckestraße abbiegen. Dabei übersah sie während des Abbiegens zu allem Überfluss einen aus der Gegenrichtung kommenden PKW. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich, bei dem das entgegenkommende Fahrzeug gegen einen weiteren PKW geschleudert wurde, der beabsichtigte, von der Boelckestraße in den Otto-Suhr-Ring abzubiegen. Bei dem Unfall wurden insgesamt sechs Personen verletzt, zwei davon mussten in Wiesbadener Krankenhäuser gebracht werden. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Kreuzung musste im Rahmen der Unfallaufnahme teilweise vollgesperrt werden, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im gesamten Umfeld kam. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz um Übersichtsaufnahmen der Unfallstelle zu fertigen. Die Verursacherin erwartet jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

