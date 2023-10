Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Pkwzerkratzt+++Fahrraddiebstähle

Wiesbaden (ots)

1.Pkw zerkratzt,

Wiesbaden, Dieselstraße, Montag, 02.10.2023, 19:30 bis 21:00 Uhr

(thi) Am Montagabend kam es in der Dieselstraße zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Am Montag, den 02.10.2023 gegen 21:00 Uhr wurde festgestellt, dass im Zeitraum von 19:30 Uhr bis 21:00 Uhr die Fahrertür eines Opel Corsas zerkratzt worden war. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345 2340 entgegen.

2.Fahrraddiebstähle,

Wiesbaden, Marktplatz & Karlstraße, Sonntag, 01.10.2023, 20:00 Uhr bis Montag, 02.10.2023, 21:00 Uhr,

(thi) Am Sonntag- sowie am Montagabend wurden in der Wiesbadener Innenstadt zwei hochwertige Fahrräder gestohlen.

Am Sonntagabend zwischen 20:00 Uhr und 23:00 Uhr soll ein Unbekannter am Marktplatz ein graphitfarbenes Fahrrad der Marke Crossmaxx gestohlen haben. Das Fahrrad war mit einer Kette verschlossen.

Am Montagabend zwischen 19:30 Uhr und 21:00 Uhr soll sich ein Dieb ein schwarzes Mountainbike der Marke Thron zu eigen gemacht haben. Auch das Fahrrad war mit einem Fahrradschloss verschlossen. In beiden Fällen gibt es keine Hinweise auf die Täter.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345 2440 entgegen.

