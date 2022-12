Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++mehrere Körperverletzungen+++Taschendiebe unterwegs+++WhatsApp-Betrüger erbeuten hohen Geldbetrag+++Einbrecher machen Beute+++Exibitionist+++mehrere Unfälle mit verletzten Personen+++

Wiesbaden (ots)

1. Person mit Gaspistole und Haftbefehl, Wiesbaden, Mitte, Langgasse, Freitag, 02.12.2022, 21:10 Uhr

(mw) Am Freitagabend kam es zur Festnahme eines Pärchens, nachdem dieses in der Fußgängerzone mit einer Gaspistole angetroffen werden konnte. Dabei stellte sich heraus, dass die männliche Person per Haftbefehl gesucht wurde.

Nach dem Hinweis eines aufmerksamen Passanten wurden am Freitagabend eine männliche und eine weibliche Person einer Polizeikontrolle in der Fußgängerzone unterzogen. Der 51-jährige Mann hatte zuvor eine Schusswaffe sichtbar im Hosenbund getragen und diese nach einer verbalen Auseinandersetzung mit seiner Begleiterin durch diese abgenommen bekommen. Bei der anschließenden Kontrolle konnte im Rucksack der 55-jährigen Wiesbadenerin eine Gasdruckpistole aufgefunden werden. Weiterhin stellte sich heraus, dass ihr Begleiter durch die Staatsanwaltschaft Wiesbaden per Haftbefehl gesucht wurde. Beide müssen sich nun wegen Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten. Der Gesuchte konnte durch die Zahlung eines Geldbetrages eine Inhaftierung verhindern.

2. Gastwirt geschlagen,

Wiesbaden, Mitte, Wagemannstraße, Freitag, 02.12.2022, 20:35 Uhr

(cp)Zwei Unbekannte gerieten Freitagabend mit einem Gastwirt in Wiesbaden in Streit. Sie warfen ein Glas nach ihm und schlugen dann auf ihn ein. Die beiden Unbekannten waren in einer Gaststätte im sogenannten "Schiffchen" zu Gast. Gegen 20:35 Uhr gingen die beiden Männer vor die Tür und standen vor der Kneipe auf der Straße. Da sie aber ihre Gläser mitgenommen hatten, folgte ihnen der Gastwirt und sprach sie hierauf an. Die Herren gerieten dann schnell mit dem Wirt in Streit. Einer der beiden warf dann sein Glas in dessen Richtung und der Andere schlug danach mehrfach auf den Geschädigten ein, der hierdurch leicht verletzt wurde. Anschließend gingen die beiden Männer zwar weg, kehrten jedoch wenige Minuten später zurück. Nun warfen sie eine Flasche gegen eines der Kneipenfenster, welches hierdurch beschädigt wurde und flüchteten erneut. Sie konnten im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Die beiden Männer sollen beide etwa 20 Jahre alt sein. Einer habe braune, zurückgegelte Haare, sei circa 180 cm groß und mit einem schwarzen Mantel sowie Jeans bekleidet gewesen. Der zweite, etwa 180 cm große Täter hatte schwarze Haare und trug einen "Ziegenbart". Er war mit einem weißen Pullover, einer schwarzen Jacke und Jeans bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei unter 0611 / 3450 entgegen.

3. Grundlos zugetreten,

Wiesbaden, Südost, Murnaustraße, Samstag, 03.12.2022, 04:35 Uhr

(cp)Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Sonntag auf dem Schlachthofgelände einem jungen Mann grundlos ins Gesicht getreten. Der 20 Jahre alte Mann hatte die Nacht über zusammen mit zwei Freundinnen im Schlachthof gefeiert. Zusammen mit den beiden 20 und 21 Jahre alten Frauen saß der junge Rüdesheimer vor dem Gebäude, als sich gegen 04:35 Uhr plötzlich ein Unbekannter dem Trio näherte. Dieser sprach den 20-Jährigen dann an und trat ihm sofort mehrfach ins Gesicht. Anschließend ging der Täter dann in unbekannte Richtung davon. Er soll 18 bis 22 Jahre alt, circa 180 cm groß und athletisch gewesen sein. Er habe kurz blonde Haare und habe einen grauen Pullover, ein weißes Shirt, Jeans und weiße Schuhe getragen. Der Geschädigte wurde nicht ernsthaft verletzt und konnte nach Erstversorgung in einem Rettungswagen wieder nach Hause gehen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter 0611 / 345-2140 mit dem 1. Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

4. Taschendiebe unterwegs,

Wiesbaden, Freitag, 02.12.2022 (cp)In der vergangenen Woche, insbesondere aber am Freitag trieben Taschendiebe in Wiesbaden erneut ihr Unwesen und erbeuteten Bargeld, Kredit - und EC-Karten sowie persönliche Dokumente im Wert von mehreren Hundert Euro. In einem Fall nutzten sie noch eine Bankkarte und erbeuteten mehrere Tausend Euro. Am Freitag, gegen 12:00 Uhr traf es eine 28 Jahre alte Frau aus Wiesbaden in einem Linienbus. Sie war mit der Linie 17 in Richtung Innenstadt unterwegs, als ihr ein Unbekannter das Smartphone aus dem Rucksack entwendete. Der Mann soll etwa 20 Jahre alt, 175 cm groß und dünn gewesen sein. Er habe eine schwarze Jacke, Jeans und eine Mütze getragen. Ebenfalls aus dem Rucksack und etwa zur gleichen Zeit wurde die Brieftasche einer 78-jährigen Wiesbadenerin gestohlen. Die Frau war zunächst zu Fuß zwischen Kirchgasse und Luisenplatz, anschließend dann mit dem Bus der Linie 5 unterwegs und hatte die Tat erst später bemerkt. In der gleichen Linie befand sich gegen 13:40 Uhr ein 65-jährige Wiesbadenerin, die vom Luisenplatz in Richtung Egerstraße unterwegs war. Auch ihr wurde die Geldbörse aus ihrer Handtasche geklaut. Sie bemerkte den Diebstahl ebenfalls nicht, registrierte kurz nach dem Einstieg jedoch zwei junge Damen. Diese seien am Luisenplatz zunächst eingestiegen, hätten kurz nah bei ihr gestanden und seien anschließend wieder ausgestiegen. Sie hätten beide Kopftücher getragen, helle Haut gehabt und sollen 18 bis 20 Jahre alt sowie 160 bis 170 cm groß gewesen sein. Und auch eine 82 Jahre alte Frau trug ihre Geldbörse in der Handtasche, als sie gegen 13:50 Uhr in der Friedrichstraße in den Bus der Linie 16 stieg. Später musste sie dann feststellen, dass sie unbemerkt bestohlen worden war. Gegen 14:30 Uhr traf es dann erneut in der Linie 5 eine 84 Jahre alte Dame. Während der Fahrt ab der Friedrichstraße nahm eine junge Frau neben ihr Platz. Diese wurde als circa 20 Jahre alt, etwa 155 cm groß und dünn beschrieben. Sie hatte blonde, zu einem Zopf gebundene Haare, trug eine Kappe und eine rote Jacke. Ob es sich bei dieser Person um die Diebin handelt ist unklar, jedenfalls fehlte nach der Fahrt das Portemonnaie der Seniorin aus deren Handtasche. Am Abend musste eine Seniorin dann noch feststellen, dass ihr Portemonnaie aus ihrer Handtasche entwendet worden war. Sie war den ganzen Nachmittag über in der Innenstadt sowie auf dem Sternschnuppenmarkt unterwegs und fuhr anschließend mit dem Bus nach Hause. Erst dort bemerkte sie gegen 18:00 Uhr den Schaden. Gerade in der Vorweihnachtszeit nutzen Taschendiebe dichtes Gedränge aus. Seien Sie beim Einkaufen, auf Weihnachtsmärkten oder eben auch an Haltestellen und während der Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln besonders wachsam. Tragen Sie Geld, Kreditkarten, Papiere sowie andere Wertsachen immer eng am Körper und nutzen Sie verschlossene Innentaschen. Hand- und Umhängetaschen tragen Sie am besten mit dem Verschluss zum Körper und vor dem Bauch. Rucksäcke tragen Sie im Gedränge auch besser vor dem Körper. Vor allem aber: Bewahren Sie EC- oder Kreditkarten niemals zusammen mit der PIN auf und achten Sie bei der PIN-Eingabe darauf, dass Sie niemand beobachten kann. Informationen zu Trickdiebstählen gibt es auch im Internet unter www.polizei-beratung.de. Und wenn es dann doch passiert ist: Lassen Sie Zahlungs- und Mobilfunkkarten -egal ob verloren oder geklaut- sofort sperren. Wenden Sie sich hierfür an Ihre Bank oder nutzen Sie den Sperr-Notruf 116 116. Weitere Informationen finden Sie unter www.sperr-notruf.de und www.kartensicherheit.de. Dass dies vor erheblichem Schaden schützen kann, zeigt das folgende Beispiel. Bereits am Mittwoch zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr schlug ein Taschendieb bei einer 75-Jährigen zu, nachdem sie in der Innenstadt Bargeld abgeholt hatte. Während der anschließenden Busfahrt vom Hauptbahnhof aus oder im Bereich der Hasengartenstraße wurde ihr Portemonnaie unbemerkt aus dem Rucksack entwendet. Neben ihrem eigenen Hab und Gut befand sich hierin auch die Geldkarte ihres Lebensgefährten. Diese wurde danach mehrfach an Geldautomaten, wie auch beim Einkaufen genutzt und es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. In allen Fällen werden Zeuginnen und Zeugen gebeten, sich unter 0611 / 345-2140 mit dem 1. Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

5. WhatsApp-Betrüger erbeuten mehrere Tausend Euro, Wiesbaden, Südost, Mittwoch, 30.11.2022 bis Freitag, 02.12.2022

(cp)In Wiesbaden waren diese Woche "WhatsApp"-Betrüger leider "erfolgreich" und erbeuteten mehrere Tausend Euro.

Die sog. "WhatsApp"-Betrüger melden sich stets von einer unbekannten Nummer und versuchen ihre Opfer davon zu überzeugen, dass sie ein nahes Familienmitglied seien. Oft mit der Argumentation, dass das eigene Handy defekt sei oder man eine neue Handynummer habe. Wenn dies gelingt, wird stets nach Geld gefragt, meist aufgrund einer Notsituation oder einer dringenden Rechnung, die bezahlt werden müsse. So gaukelten die unbekannten Täter auch in diesem Fall einem 72 Jahre alten Wiesbadener vor, dass er mit seinem Sohn in Kontakt stünde. Dies taten sie so glaubhaft, dass der Senior ihnen wegen einer vermeintliche Notlage seines Sohnes zwischen Mittwoch und Freitag gleich mehrfach Geld überwies. So erbeuteten die Täter insgesamt eine mittlere, vierstellige Summe. Lassen Sie sich nie auf Überweisungen aufgrund eines Chats oder anderer Nachrichten ein. Kontaktieren Sie Ihre Kinder, Verwandten zur Absicherung über eine Ihnen bekannte Nummer. Im Zweifel kontaktieren Sie Ihre Polizei.

6. Einbrecher machen Beute,

Wiesbaden, Nordenstadt, Sachsenstraße, Freitag, 02.12.2022, 15:30 Uhr bis 18:03 Uhr

(cp)Am Freitagnachmittag verschafften sich Einbrecher in der Sachsenstraße gewaltsam Zugang in ein Einfamilienhaus und entwendeten Bargeld und Schmuck. Die Täter nutzten zwischen 15:30 Uhr und 18:00 Uhr die Abwesenheit der Bewohner und öffneten gewaltsam eine Balkontür. So verschafften sie sich Zutritt zu dem Haus, welches sie anschließend nach Beute durchsuchten und fündig wurden. Mit Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro flüchteten die Einbrecher unbemerkt in unbekannte Richtung. Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611 345-0 telefonisch in Verbindung zu setzen.

7. Räuberischer Überfall am Schlachthofgelände, Sonntag, 04.12.2022, 04:00 Uhr, Wiesbaden, Murnaustraße, Schlachthofgelände (mv)Am Sonntagmorgen, 04.12.2022, gegen 04:00 Uhr, wurde ein 29-jähriger Besucher des Schlachthofgeländes Opfer eines räuberischen Überfalles. Ein dem Opfer unbekannter junger Mann kam auf ihn zu und fragte nach, ob dieser Geld wechseln könnte. Als der 29-Jährige seine Geldbörse aus seiner Tasche nahm, wurde diese ihm von dem Täter aus der Hand gerissen. Dann wurde ihm Schläge angedroht, falls er noch mehr Geld bei sich hätte und dies nicht freiwillig herausgeben würde. Als der Geschädigte angab, kein weiteres Bargeld mit sich zu führen, ließ der unbekannte Täter von ihm ab und entfernte sich mit seinen zwei Begleitern. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 20-jährige Täter und seine beiden Begleiter angetroffen und festgenommen werden. Alle drei wurden zum 1. Polizeirevier verbracht, wo auch eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Gegen den Täter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines räuberischen Diebstahls eingeleitet.

8. Angriff mit Reizstoffsprühgerät,

Wiesbaden, Bärenstraße, Sonntag, 04.12.2022, 02:40 Uhr (mv)In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Bärenstraße, vor einem dortigen Lokal, zu einem Angriff mittels Reizstoffsprühgerät. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 02:40 Uhr, wurde durch einen 28-jährigen Mitarbeiter eines Lokals eine dreiköpfige Männergruppe dazu aufgefordert, das Lokal zu verlassen. Grund hierfür war ein nicht angepasstes Verhalten. Die Gruppe folgte dem Mitarbeiter bis vor die Tür. Dort zog einer von den dreien ein Reizstoffsprühgerät aus einer Tasche und sprühte damit in Richtung des Mitarbeiters. Dieser konnte dem Sprühstrahl zwar ausweichen, jedoch wurde er leicht im Gesicht getroffen. Die 3 jungen Männer flüchteten nach den Angriff in Richtung Wilhelmstraße. Der Haupttäter wurde beschrieben als männlich, ungefähr 25 Jahre alt, ca. 175 bis 180 cm groß, heller Typ mit normaler Statur. Bekleidet soll er mit einer Hellen Jeans und einem weißen Pullover gewesen sein. Einer seiner Begleiter wird ebenfalls als männlich, Mitte 20 Jahre, groß, heller Typ, dünn mit dunklen Haaren und einem Bart beschrieben. Wer Hinweise zu dem Vorfall und den unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611 - 345 2140 in Verbindung zu setzen.

9. Mülleimer in Brand gesetzt,

Wiesbaden, Mitte, Bahnhofstraße, Reisinger Anlagen, Samstag, 03.12.2022, 05:02 Uhr

(cp)Am Samstag setzten Unbekannte gegen 05:00 Uhr zwei Mülleimer in den Reisinger Anlagen in Brand. Die Feuerwehr konnte die Brände schnell löschen, die Mülleimer wurden jedoch zerstört. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter 0611 / 3450 bei der Polizei zu melden.

10. Exhibitionistische Handlungen auf Parkplatz, Wiesbaden-Biebrich, Rheingaustraße, Samstag, 03.12.2022, 20:30 Uhr

(mw) Am Samstagabend entblößte ein LKW-Fahrer sein Geschlechtsteil vor vier jungen Frauen.

Am Samstagabend um 20:30 Uhr begaben sich vier junge Frauen im Alter von 18 bis 22 Jahren auf einen Parkplatz in der Rheingaustraße, um dort Fotos von sich zu machen. Kurze Zeit später bemerkten sie einen Mann im Führerhaus eines geparkten LKW, der seine Hose herunterzog und sein entblößtes Geschlechtsteil in Richtung der Frauen richtete und daran manipulierte. Dadurch belästigt, entfernten sich die vier Frauen von der Örtlichkeit und riefen die Polizei. Diese konnte den LKW-Fahrer kurze Zeit später festnehmen. Dieser muss sich nun in einer Strafanzeige wegen Exhibitionistischer Handlungen verantworten.

11. Unfall mit verletzten Personen,

Mainz-Kastel, Boelckestraße, Freitag, 02.12.2022, 13:45 Uhr

(mw) Am Freitagmittag kam es in der Boelckestraße zu einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen, bei dem mehrere Fahrzeuginsassen leicht verletzt wurden.

Ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus Raunheim befuhr mit seinem Ford Transit die Boelckestraße in Richtung Ludwigsplatz und bemerkte das Bremsen des vor ihm fahrenden Dacia zu spät und fuhr ihm auf. Dadurch wurden die zwei vor dem Dacia haltenden Fahrzeuge ebenfalls angeschoben. Mehrere Fahrzeuginsassen wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Eine 43-jährige Frau aus Wiesbaden Nordenstadt musste in einem Rettungswagen mit Verdacht auf Schleudertrauma in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht werden. Der Ford des Unfallverursachers und der Dacia waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 12.800 Euro.

12. Unfall zwischen PKW und E-Bike,

Wiesbaden Dotzheim, Erich-Ollenhauer-Straße, Samstag, 03.12.2022, 13:29 Uhr

(mw) Am Freitagmittag kam es zu einem folgenschweren Unfall auf einer Kreuzung in Wiesbaden Dotzheim, bei dem ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde.

Der 76-jährige Wiesbadener befuhr mit seinem E-Bike die Ludwig-Erhard-Straße in Richtung Stegerwaldstraße auf dem dafür vorgesehenen Fahrradschutzstreifen, als er von einem 49-jährigen Rheingauer beim Einbiegevorgang übersehen wurde. Dieser wollte mit seinem Smart aus der Erich-Ollenhauer-Straße in die Ludwig-Erhard-Straße einbiegen und es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß, bei dem der Fahrradfahrer gegen die Windschutzscheibe des PKW prallte. Dieser zog sich dabei eine Kopfplatzwunde und eine Beinverletzung zu und musste stationär in einem Wiesbadener Krankenhaus aufgenommen werden.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von knapp 1500 Euro. Unabhängige Zeugen werden gebeten sich bei dem Regionalen Verkehrsdienst der Polizei Wiesbaden unter der 0611/3450 zu melden.

13. Taxi Vorfahrt genommen - zwei verletzte Personen, Mainz-Kastel, Wiesbadener Straße, Sonntag, 04.12.2022, 03:35 Uhr

(mv)Am frühen Sonntagmorgen kam es in Mainz-Kastel, an der Kreuzung Wiesbadener Straße und Otto-Suhr-Ring zu einem Verkehrsunfall, bei dem beide Fahrer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht werden mussten.

Um 03:35 Uhr befuhr ein 43-Jähriger mit seinem Opel Corsa den Otto-Suhr-Ring aus Richtung der Anna-Birle-Straße und wollte nach rechts auf die Wiesbadener Straße einbiegen. Hierbei übersah er einen 62-jährigen Taxifahrer, der mit seinem Taxi der Marke VW die Wiesbadener Straße in Richtung Rampenstraße befuhr. Nach dem Zusammenstoß kamen beide Fahrzeuge an zwei Ampelmasten zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem Unfallverursacher Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv und es wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Die Fahrer kamen zur weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus. Die beiden Ampelmasten blieben unbeschädigt, dafür wurde ein Verkehrsschild an der Kreuzung beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 14.000 Euro.

14. Gemeinsam sicheres Wiesbaden,

Wiesbaden, Stadtgebiet, Zwischen Samstag, 03.12.2022, 19:00 Uhr und Sonntag, 04.12.2022, 03:40 Uhr (mv)Am Wochenende führte die Wiesbadener Polizei gemeinsam mit Kräften der Hessischen Bereitschaftspolizei und der Stadtpolizei Kontrollen im Rahmen des Konzeptes "Gemeinsam Sicheres Wiesbaden" durch. Die Einsatzkräfte waren am Samstagabend jeweils zwischen 19.00 Uhr und 03.40 Uhr unterwegs und die Kontrollschwerpunkte wurden im Bereich der Innenstadt, der Parkanlage "Warmer Damm", am Schlachthof, der Reisinger Anlage aber beispielsweise auch im Schelmengraben beim ehemaligen Einkaufszentrum oder im Bereich Sauerland gelegt. Im Ergebnis wurden an den beiden Abenden bei insgesamt 11 Kontrollen 51 Personen kontrolliert. Bei vier der Kontrollen wurden geringe Mengen Betäubungsmittel sichergestellt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Erfreulicherweise wurden bei den Kontrollen innerhalb der Waffenverbotszone keine Waffen oder gefährliche Gegenstände festgestellt. Stadt und Polizei werden weiterhin bei entsprechenden Kontrollmaßnahmen eng kooperieren und regelmäßig im Wiesbadener Stadtgebiet präsent sowie für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein.

