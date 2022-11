Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 12-jährigen Kind

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden, Butterblumenweg

(am) Das seit dem 26.11.2022 vermisste 12-jährige Mädchen aus Wiesbaden konnte am Nachmittag des 29.11.2022 wohlbehalten in Wiesbaden angetroffen und in die Wohngruppe zurückgebracht werden. Es wird gebeten, das verwendete Bildmaterial nicht mehr zu verwenden.

