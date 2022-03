Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Falschen Dienstausweis vorgezeigt+++Hund beißt zu+++E-Bikes aus Keller gestohlen+++Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt+++Bedrohung mit Messer+++

Wiesbaden (ots)

1. Autofahrer zeigt gefälschten Dienstausweis vor, Mainz-Kostheim, Hauptstraße, Freitag, 04.03.2022, 15:50 Uhr

(akl) Am Freitagnachmittag zeigte ein 56-jähriger Mann aus Kostheim in der Hauptstraße an einer roten Ampel dem neben ihm stehenden Fahrzeugführer einen Polizeidienstausweis vor, da dieser sein Mobiltelefon benutzte. Der Telefonierer schöpfte Verdacht und alarmierte die Polizei. Bei einer anschließenden Kontrolle durch eine Polizeistreife stellte sich heraus, dass es sich bei dem vorgezeigten Dienstausweis um eine Fälschung handelte. Der gefälschte Dienstausweis wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren gegen den 56Jährigen eingeleitet.

2. 11-jähriger Junge von Hund angefallen, Wiesbaden-Erbenheim, Feldgemarkung, Samstag, 05.03.2022, 14:35 Uhr

(Schü)In den Nachmittagsstunden des Samstags wurde die Wiesbadener Polizei darüber informiert, dass in der Feldgemarkung zwischen Wiesbaden-Bierstadt und Erbenheim ein Junge von einem Hund gebissen worden sei.

Im beschriebenen Bereich wurde von den Funkstreifen ein 11-Jähriger aus Berlin angetroffen, der sich aktuell mit seinen Eltern auf Besuch bei Verwandten in Erbenheim befindet. Von dort aus sei er nach eigenen Angaben im Feld spazieren gegangen, als plötzlich ein schwarzer Hund auf ihn zu gerannt kam. Aus Angst habe er versucht davonzulaufen, sei aber gestolpert und daraufhin mehrfach von dem Hund gebissen worden. Hierdurch erlitt der Junge erhebliche Verletzungen an Beinen, Rücken und der Brust. Auf Rufe der Halterin, die das Tier nicht angeleint hatte, reagierte der Hund nicht. Erst als die Halterin bei dem Jungen angelangt war, konnte sie ihren Hund von ihm wegzerren. Der Verletzte erfuhr von der jungen Dame jedoch keine Hilfe, vielmehr entfernte sie sich mit dem Hund, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der verletzte Junge wurde von einem Rettungsdienst in eine Wiesbadener Klinik verbracht und konnte nach ambulanter Behandlung entlassen werden.

Die Hundehalterin konnte er wie folgt beschreiben: Sie sei circa 14 - 15 Jahre alt gewesen, etwa 1,60 - 1,70 Meter groß und hätte dunkelblonde bis braune, glatte Haare getragen, die ihr etwa bis zur Brust reichten. Ihre Oberbekleidung wurde als dunkel bis schwarz bezeichnet. Bei dem Hund hätte es sich um ein schwarzes Tier mit etwa 30 cm Schulterhöhe gehandelt.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder zu der Hundehalterin bzw. zu dem Hund machen können, werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2440 in Verbindung zu setzen.

3. E-Bikes aus Keller gestohlen,

Wiesbaden, Karlsbader Platz, Donnerstag, 03.03.2022, 19:00 Uhr bis Freitag, 04.03.2022, 08:30 Uhr

(Fu)Gleich zwei E-Bikes wurden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag aus Kellerverschlägen eines Mehrfamilienhauses entwendet. Die bislang unbekannten Diebe verschafften sich Zutritt zu den Kellerverschlägen eines Mehrfamilienkomplexes und brachen dort die Verschläge auf. Der Gesamtwert der beiden E-Bikes beläuft sich auf über 10.000 Euro. Der entstandene Sachschaden über 2000 Euro. Das 4. Revier hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2440.

4. Unfall beim Abbiegen - Motorradfahrer schwer verletzt, Wiesbaden, L 3037, Lahnstraße Einmündungsbereich Wenzel-Jaksch-Straße Samstag, 05.03.2022, 18:14 Uhr

(Fu)Am Samstagabend musste ein 37-jähriger Motorradfahrer in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er mit einem Pkw kollidierte. Gegen 18:14 Uhr befuhr ein 63-jähriger Hyundai-Fahrer die Lahnstraße aus Richtung Wiesbaden in Richtung Taunusstein und beabsichtigte nach links in die Wenzel-Jaksch-Straße abzubiegen. Zeitgleich war ein 37-Jähriger Motorradfahrer auf der Lahnstraße in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Beim Abbiegen in die Wenzel-Jaksch-Straße übersah offensichtlich der Hyundai Fahrer den 37-Jährigen Vorfahrtsberechtigten und es kam zur Kollision. Der Rettungsdienst brachte den schwerverletzten Motorradfahrer in ein Wiesbadener Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme sowie der Rettungs-und Bergungsarbeiten musste die L 3037 in beide Richtungen bis 20:00 Uhr voll gesperrt werden. Der Hyundai-Fahrer konnte nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen werden. Der Motorradfahrer wurde stationär aufgenommen. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf etwa 19.000 Euro geschätzt.

5. Abgewiesener Gast bedroht Sicherheitspersonal mittels Messer, Wiesbaden, Alfons-Paquet-Straße, Sonntag, 06.03.2022, 00:05 Uhr

(jg) Eine männliche Person suchte in der Nacht zu Sonntag eine Gaststätte in der Alfons-Paquet-Straße auf und verlangte Eintritt. Der Besucher wurde jedoch durch das Sicherheitspersonal der Gaststätte abgewiesen. Daraufhin kam es zwischen dem Mann und dem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes zu einer verbalen Auseinandersetzung, bei der der Besucher schließlich ein Messer vorzeigte, um seinen zuvor ausgesprochenen Bedrohungen Nachdruck zu verschaffen. Als der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes die Polizei verständigte, flüchtete der Mann fußläufig. Er konnte durch die Polizei im Rahmen der Fahndung angetroffen und kontrolliert werden. Er wurde auf ein Wiesbadener Polizeirevier verbracht und verblieb den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam. Den Aggressor erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

6. Streitigkeiten enden in einer handfesten Auseinandersetzung, Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Sonntag, 06.03.2022, 02:45 Uhr (jg) Am frühen Sonntagmorgen verrichte ein 38-jähriger Mann seine Notdurft in der Schwalbacher Straße neben einem geparkten Fahrzeug. Währenddessen kam der Fahrzeugverantwortliche zurück zu seinem Fahrzeug und stellte die männliche Person zur Rede. Daraufhin kam es zwischen den beiden Männern zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 38-Jährige einen E-Scooter ergriff und diesen gegen das geparkte Fahrzeug schleuderte. Im Anschluss ging er auf den Fahrzeugverantwortlichen zu und schlug diesen unvermittelt mit der Faust in das Gesicht. Durch den Schlag wurde der Fahrzeugverantwortliche verletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Wiesbadener Klinik verbracht. Der Aggressor wurde durch die Polizei vor Ort angetroffen und festgenommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell