Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Mit Schraubendreher attackiert +++ Schlägerei +++ Einbruch +++ Grundlos geschlagen +++ Streit unter Hundehaltern eskaliert +++ Unfallflucht mit verletzter Person

Wiesbaden (ots)

1. 16-Jähriger auf Neroberg angegriffen

Wiesbaden, Neroberg Freitag, 25.02.2022, 22:35 Uhr

(schü)In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein 16-Jähriger aus Wiesbaden, der mit mehreren Freunden einen Geburtstag auf dem Neroberg feiern wollte, von einem Angreifer verletzt. Als der Geschädigte junge Mann mit seinen Freunden im Bereich der Nerobergkuppe feierte, näherte sich eine Gruppe von fünf jungen Männern. Nachdem es zunächst mit dieser Gruppe zu verbalen Streitigkeiten kam, deren Ursache zum momentanen Zeitpunkt unklar sind, griff nach Angaben des Verletzten einer der hinzugekommenen Personen den 16-Jährigen mit einem Schraubendreher an und verletzt diesen am Kopf. Im Anschluss flüchteten die Angreifer. Den Hauptaggressor konnte der Geschädigte beschreiben, auffallend hierbei war die vom Beschuldigten getragene weiße Jacke mit dunklem Kragen. Der Verletzte musste durch einen Rettungswagen in eine Wiesbadener Klinik verbracht werden, konnte von dort jedoch nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Die Fahndung nach den Angreifern war zunächst nicht von Erfolg gekrönt. Gegen 04:45 Uhr jedoch fiel einer Streife des 1. Reviers im Bereich Michelsberg in einem Lokal eine Person auf, auf die die Beschreibung, insbesondere die auffallende Jacke, zutraf. Die Person konnte beim Verlassen der Lokalität angehalten und kontrolliert werden. Die Jacke wies eindeutige Spuren einer Auseinandersetzung auf. Auf die Körperverletzung auf dem Neroberg angesprochen, räumte der kontrollierte 15-jährige aus Taunusstein seine Beteiligung ein und wurde festgenommen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er an einen Erziehungsberechtigten übergeben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der (0611)345-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

2. Nach Streit auf 18-jährigen eingeschlagen, Wiesbaden, Mitte, Kirchgasse, Freitag, 25.02.2022, 19:17 Uhr

(cp)Freitagabend gerieten in der Wiesbadener Fußgängerzone ein 18-Jähriger mit drei jungen Männern in Streit und wurde anschließend von ihnen verprügelt. Gegen 19:15 Uhr traf der junge Mann in der Spiegelgasse auf seine ihm bekannten Kontrahenten und es sei sofort zum Streit gekommen. Der Streit habe sich dann in die Kirchgasse verlagert, wo die drei jungen Männer im Alter von 18 bis 22 Jahren plötzlich auf den 18-Jährigen eingeschlagen haben sollen. Der junge Mann sei daraufhin in eine dortige Teststation geflüchtet, die Täter seien ihm jedoch gefolgt und hätten auch hier weiter auf ihn eingeschlagen. Die hinzugerufene Polizei beendete schließlich den Spuk. Der Geschädigte wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und in der Teststation wurden Kabinen beschädigt. Die drei mutmaßlichen Täter erhielten nach der Personalienfeststellung einen Platzverweis und müssen sich jetzt in einem Strafverfahren verantworten.

3. Einbruch in Zweifamilienhaus,

Wiesbaden, Auringen, Am Roten Berg, Freitag, 25.02.2022, 18:00 Uhr bis Samstag, 26.02.2022, 10:00 Uhr

(cp)Ein Zweifamilienhaus in der Straße "Am Roten Berg" war in der Nacht von Freitag auf Samstag Ziel von Einbrechern.

Die Täter öffneten zwischen 18:00 Uhr und 10:00 Uhr gewaltsam eine Terrassentür und durchsuchten die Wohnräume. Sie stahlen einige Schmuckstücke von noch unbekanntem Wert und richteten einen Schaden von rund 1.000 Euro an. Anschließend entkamen die Täter unbemerkt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 0611 / 3450 entgegen.

4. Grundlos geschlagen

Wiesbaden, Langgasse Sonntag, 27.02.2022, 01:00 Uhr

(js) Opfer eines grundlosen Angriffs wurde ein 23-jähriger Wiesbadener am frühen Sonntagmorgen in der Fußgängerzone. Als der Geschädigte im Bereich der Langgasse unterwegs war, sei er gegen 01:00 Uhr von einem bislang unbekannten Täter unvermittelt angegriffen und geschlagen worden. Nach Angaben des 23-jährigen sei die unbekannte Person aus dem "Nichts" aufgetaucht und habe mehrfach auf den Wiesbadener eingeschlagen. Dieser wurde hierdurch leicht verletzt und musste in einem Wiesbadener Krankenhaus behandelt werden. Den Täter beschrieb er als 20-30-jährigen Mann, welcher ein "südländisches Erscheinungsbild" hätte. Wer Hinweise auf die unbekannte Person geben kann, wendet sich bitte an das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611/345-2140.

5. Streit unter Hundehaltern eskaliert

Wiesbaden, Mainzer Straße Samstag, 26.02.2022, 10:00 Uhr

(js) Am Samstagvormittag kam es in der Mainzer Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Hundehaltern, bei welchem eine Beteiligte geschlagen wurde. Eine 29-jährige Wiesbadenerin war gegen 10:00 Uhr mit ihrem Hund unterwegs, als sie auf einen anderen Hundehalter traf, welcher seinen Hund ohne Leine mit sich führte. Da die Wiesbadenerin befürchtete, das dies möglicherweise zu einem Konflikt führen könnte, wechselte sie die Straßenseite. Dies tat der andere Hundehalter ebenfalls, sodass man doch aufeinander traf. Der Bitte der 29-jährigen, den Hund anzuleinen, kam der Mann nicht nach. Im Laufe des hieraus entstandenen Wortgefechts habe der unbekannte Mann die Dame dann geschlagen. Die Wiesbadenerin nahm daraufhin ihren Hund und wollte sich entfernen. Der Mann jedoch folgte ihr und konnte nur durch aufmerksam gewordene Passanten verscheucht werden. Er wird als 65-70 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, dunkelgraue kurze Haare, normale Statur, buschige Augenbrauen sowie einem graumelierten Dreitagebart beschrieben. Zur Tatzeit trug der Täter dunkle Bekleidung sowie eine Brille. Sein Hund war weiß, etwa 25 - 30 cm hoch und hatte kurzes lockiges Fell. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise auf den unbekannten Hundehalter unter 0611/345-2140.

6. Unfallflucht - Rollerfahrer leicht verletzt Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Höhe Nr. 129 Samstag, 26.02.2022, 20:25 Uhr

(js) Am Samstagabend kam es in der Dotzheimer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Rollerfahrer leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher flüchtete zunächst von der Unfallstelle. Gegen kurz vor halb Neun befuhr ein 22-jähriger Wiesbadener mit seinem Roller die Dotzheimer Straße in Richtung Ludwig-Erhard-Straße, als aus einer Grundstücksausfahrt ein Pkw auf die Straße einbog. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste der Zweiradfahrer stark ab und kam hierdurch zu Fall, wodurch er sich leicht verletzte. Er musste nicht in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Pkw, ein grüner VW Golf, setzte seine Fahrt allerdings fort. Der mutmaßliche Unfallverursacher, ein 32-jähriger Wiesbadener, konnte im Nachgang durch die Polizei ermittelt werden. Da er unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm auf dem Polizeirevier Blut abgenommen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der 32-jährige entlassen. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei unter 0611/345-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell