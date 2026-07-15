Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugen gesucht - Unfallflucht auf der Cronenberger Straße

Wuppertal (ots)

Am 13.07.2026, gegen 16:50 Uhr, kam es auf der Cronenberger Straße zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein 51-jähriger Mann wollte die Cronenberger Straße im Bereich des Jung-Stilling-Wegs überqueren, als er von einem grauen Mazda 3 erfasst wurde, der von dem angrenzenden Supermarktparkplatz verbotswidrig links abgebogen war. Der bislang unbekannte Fahrer stieg kurz aus dem Mazda aus, schaute sich um und fuhr dann in Richtung Süden davon. Der Flüchtige wird als circa 20 bis 30 Jahre alt und 1,80m bis 1,85m groß sowie blond beschrieben. Rettungskräfte brachten den leichtverletzten 51-Jährigen in ein Krankenhaus. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

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