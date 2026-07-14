Polizei Wuppertal

POL-W: W Gefährliche Körperverletzung im Wupperpark-Ost

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (13.07.2026, 23:30 Uhr) kam es in Elberfeld zu einer gefährlichen Körperverletzung. Hinweisgeber meldeten der Feuerwehr einen Mann, der offenbar verletzt im Wupperpark-Ost auf dem Boden lag. Der Rettungsdienst brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen war der 44-Jährige von einem 50-jährigen Bekannten mutmaßlich zunächst mit einer Flasche niedergeschlagen und auf dem Boden liegend getreten worden. Die eingesetzten Beamten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Er musste eine Blutprobe abgeben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Hintergründe aufzuklären.

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