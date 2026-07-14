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Polizei Wuppertal

POL-W: W Gefährliche Körperverletzung im Wupperpark-Ost

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (13.07.2026, 23:30 Uhr) kam es in Elberfeld zu einer 
gefährlichen Körperverletzung.

Hinweisgeber meldeten der Feuerwehr einen Mann, der offenbar verletzt
im Wupperpark-Ost auf dem Boden lag. Der Rettungsdienst brachte ihn 
zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen war der 44-Jährige von einem 50-jährigen 
Bekannten mutmaßlich zunächst mit einer Flasche niedergeschlagen und 
auf dem Boden liegend getreten worden.

Die eingesetzten Beamten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest.

Er musste eine Blutprobe abgeben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die 
Hintergründe aufzuklären.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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