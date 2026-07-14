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Polizei Wuppertal

POL-W: RS Balkantrasse - Einladung für Medienvertreter

Wuppertal (ots)

Sommerzeit - Draußenzeit. Die Trassen im Bergischen werden für die 
unterschiedlichsten Freizeitaktivitäten genutzt. 

Um auf die Gefahren eines Unfalls hinzuweisen und mit den Menschen 
vor Ort ins Gespräch zu kommen, führt die Polizei auf den viel 
genutzten und beliebten Verkehrswegen Präventionsaktionen durch. 

Ziel ist es durch Gespräche, Vorführungen und Infostände zu 
besonnenem Verhalten und gegenseitiger Rücksichtnahme - nicht nur auf
der Trasse - aufmerksam zu machen.

Zu der Auftaktveranstaltung am 21.07.2026 sind Medienvertreter 
herzlich eingeladen, sich ein Bild der Veranstaltung "Gemeinsam auf 
der Trasse! Aber sicher!" zu machen.

Von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr ist das Team der Verkehrsprävention auf 
der Balkantrasse in Bergisch Born am Abzweig Bergischer Panoramaweg 
anzutreffen.

Bei Regen fällt die Veranstaltung aus, Informationen darüber finden 
Sie auf unseren Social-Media-Kanälen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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