Polizei Wuppertal

POL-W: RS Balkantrasse - Einladung für Medienvertreter

Wuppertal (ots)

Sommerzeit - Draußenzeit. Die Trassen im Bergischen werden für die unterschiedlichsten Freizeitaktivitäten genutzt. Um auf die Gefahren eines Unfalls hinzuweisen und mit den Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen, führt die Polizei auf den viel genutzten und beliebten Verkehrswegen Präventionsaktionen durch. Ziel ist es durch Gespräche, Vorführungen und Infostände zu besonnenem Verhalten und gegenseitiger Rücksichtnahme - nicht nur auf der Trasse - aufmerksam zu machen. Zu der Auftaktveranstaltung am 21.07.2026 sind Medienvertreter herzlich eingeladen, sich ein Bild der Veranstaltung "Gemeinsam auf der Trasse! Aber sicher!" zu machen. Von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr ist das Team der Verkehrsprävention auf der Balkantrasse in Bergisch Born am Abzweig Bergischer Panoramaweg anzutreffen. Bei Regen fällt die Veranstaltung aus, Informationen darüber finden Sie auf unseren Social-Media-Kanälen.

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